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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Пуща Неполомице
1:0
Первый тайм: 34'
Легия
0'
1:0
26' Гол
Lukasz Solowiej

Ход матча

26'
Lukasz Solowiej
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Легия
6.00
4.20
3.10
Все Коэффициенты
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
16
Вальски
Михал
5
Konrad
Stepien
11
Холевяк
Матеуш
14
Jacub
Serafin
6
Marcel
Pieczek
25
Запольник
Камиль
30
Хладун
Доминик
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
21
Челхака
Юрген
32
Баку
Макана
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
20
Мучи
Эрнест
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Легия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 2 0.5
Вальски Михал 1 0.25
Семашко Артур 1 0.25
Кидрич Рок 1 0.25
Piotr Mrozinski 0 0
Холевяк Матеуш 0 0
Якуба Роман 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 1.33
Жозуэ Филипе 1 0.33
Гуаль Марк 1 0.33
Вшолек Павел 0 0
Росолек Мацей 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacub Serafin 1 0
Семашко Артур 1 0
Хайда Войцех 1 0
Майчрзак Джордан 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Челхака Юрген 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
6
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1
Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:1
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Легия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Легия
 0:1 3 2 0 1 6 - 1 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Радомьяк Радом
 4 2 0 2 4 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Пуща Неполомице
 1:0 4 2 0 2 5 - 7 6
10.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
13.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
14.
Гурник Забже
 4 1 1 2 1 - 4 4
15.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 0:1 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Пуща Неполомице
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Легия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 1:0 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Пуща Неполомице Lukasz Solowiej 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Видзев Лодзь Сильва Луис 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Г О О О О Л - Lukasz Solowiej бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Легия
6.00
4.20
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пуща Неполомице 1:0 Легия онлайн

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