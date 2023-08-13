Тур: 4. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:1
Конец матча
0'
1:0
26' ГолLukasz Solowiej
1:1
34' ГолЖозуэ Филипе
42' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
51' Желтая карточкаЗапольник Камиль
72' Желтая карточкаРосолек Мацей
73' Желтая карточкаЯкуба Роман
74' Желтая карточкаKonrad Stepien
80' Желтая карточкаХайда Войцех
87' Желтая карточкаКрачун Артур
90'+7
Ход матча
26'
34'
1:1
42'
51'
72'
73'
74'
80'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Крачун
Артур
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
32
Баку
Макана
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Бартош ЯкубЗащитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|2
|0.5
|Вальски Михал
|1
|0.25
|Семашко Артур
|1
|0.25
|Кидрич Рок
|1
|0.25
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Холевяк Матеуш
|0
|0
|Запольник Камиль
|0
|0
|Якуба Роман
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|1.33
|Жозуэ Филипе
|2
|0.67
|Гуаль Марк
|1
|0.33
|Вшолек Павел
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайда Войцех
|2
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Jacub Serafin
|1
|0
|Konrad Stepien
|1
|0
|Семашко Артур
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
|Майчрзак Джордан
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
6
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1
Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:1
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Легия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Пуща Неполомице
|Lukasz Solowiej
|2
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|1 1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|2