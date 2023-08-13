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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Пуща Неполомице
1:1
Конец матча
Легия
0'
1:0
26' Гол
Lukasz Solowiej
1:1
34' Гол
Жозуэ Филипе
42' Желтая карточка
Енджейчик Артур
51' Желтая карточка
Запольник Камиль
72' Желтая карточка
Росолек Мацей
73' Желтая карточка
Якуба Роман
74' Желтая карточка
Konrad Stepien
80' Желтая карточка
Хайда Войцех
87' Желтая карточка
Крачун Артур
90'+7
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
16
Вальски
Михал
5
Konrad
Stepien
11
Холевяк
Матеуш
14
Jacub
Serafin
6
Marcel
Pieczek
25
Запольник
Камиль
30
Хладун
Доминик
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
21
Челхака
Юрген
32
Баку
Макана
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
20
Мучи
Эрнест
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Легия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 2 0.5
Вальски Михал 1 0.25
Семашко Артур 1 0.25
Кидрич Рок 1 0.25
Piotr Mrozinski 0 0
Холевяк Матеуш 0 0
Запольник Камиль 0 0
Якуба Роман 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 1.33
Жозуэ Филипе 2 0.67
Гуаль Марк 1 0.33
Вшолек Павел 0 0
Росолек Мацей 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайда Войцех 2 0
Запольник Камиль 1 0
Jacub Serafin 1 0
Konrad Stepien 1 0
Семашко Артур 1 0
Крачун Артур 1 0
Якуба Роман 1 0
Майчрзак Джордан 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 1 0
Росолек Мацей 1 0
Челхака Юрген 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
6
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1
Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:1
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Легия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Радомьяк Радом
 4 2 0 2 4 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Пуща Неполомице
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Гурник Забже
 4 1 1 2 1 - 4 4
15.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Пуща Неполомице Lukasz Solowiej 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Видзев Лодзь Сильва Луис 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Г О О О О Л - Жозуэ Филипе бьет в цель!
    • 26'
      Запольник Камиль сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Lukasz Solowiej бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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