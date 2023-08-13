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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:1
Второй тайм: 60'
Стандард
0'
29' Желтая карточка
Доннум Арон
29' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
0:1
31' Гол
Драгус Денис

Ход матча

29'
 
Доннум Арон
29'
Илаймахаритра Марко
 
31'
0:1
Драгус Денис
(Канга Вилфрид)
46'
Багер Йонас
Кнежевич Стефан
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Стандард
7.00
3.35
1.69
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
32
Mehdi
Boukamir
25
Марк
Дамьен
3
Кнежевич
Стефан
29
Рогель
Жан
10
Баджи
Юссуф
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
9
Даббаг
Одай
16
Бодар
Арно
3
Nathan
Ngoy
20
Бокади
Мервей
4
Ванхесден
Зиньо
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
11
Доннум
Арон
7
Драгус
Денис
14
Канга
Вилфрид
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1
Стандард
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 1 0.33
Мбенза Исаак 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 1 0.33
Канга Вилфрид 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 0
Хейманс Дан 2 0
Nikola Stulic 0 1
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баликвиша Вильям 1 1
Доннум Арон 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Мандл Ромейн 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Спортинг Шарлеруа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Спортинг Шарлеруа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Стандард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(2 матча)
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 поражение
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1
Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Стандард

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
4.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Гент
 0:1 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Вестерло
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
Стандард
 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Вестерло
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Стандард
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Гент
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Вестерло
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Брюгге Синкернагель Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кнежевич Стефан уходит с поля. Багер Йонас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Стандард
7.00
3.35
1.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Шарлеруа 0:1 Стандард онлайн

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