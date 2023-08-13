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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:1
Конец матча
Стандард
0'
28' Желтая карточка
Доннум Арон
28' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
0:1
30' Гол
Драгус Денис
67' Желтая карточка
Хефкенс Карл
72' Желтая карточка
Марк Дамьен
87' Красная карточка
Nathan Ngoy
1:1
90' Пенальти
Илаймахаритра Марко
90' Красная карточка
Илаймахаритра Марко
90' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
90' Желтая карточка
Багер Йонас
90'+13
16
Коффи
Херве
32
Mehdi
Boukamir
25
Марк
Дамьен
3
Кнежевич
Стефан
29
Рогель
Жан
10
Баджи
Юссуф
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
9
Даббаг
Одай
16
Бодар
Арно
3
Nathan
Ngoy
20
Бокади
Мервей
4
Ванхесден
Зиньо
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
11
Доннум
Арон
7
Драгус
Денис
14
Канга
Вилфрид
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1
Стандард
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 1 0.33
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.33
Мбенза Исаак 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 1 0.33
Канга Вилфрид 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 1
Хейманс Дан 2 0
Nikola Stulic 0 1
Марк Дамьен 1 0
Багер Йонас 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баликвиша Вильям 1 1
Доннум Арон 2 0
Nathan Ngoy 0 1
Хефкенс Карл 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мандл Ромейн 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Спортинг Шарлеруа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Спортинг Шарлеруа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стандард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(2 матча)
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 поражение
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1
Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Стандард

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Гент
 3 3 0 0 7 - 3 9
3.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Вестерло
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
Гент Кейперс Уго 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
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