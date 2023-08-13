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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Вестерло
1:0
Первый тайм: 35'
Гент
0'
1:0
17' Пенальти
Мадсен Николас

Ход матча

17'
Мадсен Николас
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Гент
4.10
3.97
3.80
Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
33
Нойштедтер
Роман
2
Пердикицци
Пьетро
5
Бос
Джордан
22
Рейнолдс
Брайан
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
39
Томас
ван
ден
Кейбус
9
Фриган
Матия
79
Мацуо
Юсуке
1
Нарди
Поль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
5
Кандусс
Исмаэль
18
Самуаз
Матисс
20
Орбан
Гифт
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
17
Юльсагер
Эндрю
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
Вестерло
4-4-2
Гент
3-4-2-1

История личных встреч

Вестерло
Гент

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1.22

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

3.11
1.36

Среднее время на гол

28
66

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

2.3
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

39
69

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 2 (2) 0.67
Стассин Лукас 1 0.33
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 1 0.33
Орбан Гифт 1 0.33
Торунарига Джордан 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас ван ден Кейбус 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0

Результаты матчей

Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Вестерло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2
Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Васланд-Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1
Гент
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2
Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1

Результаты матчей

Вестерло
Гент

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
4.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Гент
 0:1 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Вестерло
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
Стандард
 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Вестерло
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Стандард
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Гент
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Вестерло
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Брюгге Синкернагель Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Гент
4.10
3.97
3.80
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Где смотреть матч Вестерло 1:0 Гент онлайн

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