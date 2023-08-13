Тур: 3. Стадион: Хет Куипие.
Ход матча
17'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
79
Мацуо
Юсуке
20
Орбан
Гифт
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Мацуо ЮсукеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Орбан ГифтЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Вестерло
Гент
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1.22
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
3.11
1.36
Среднее время на гол
28
66
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
2.3
1.3
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
39
69
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.67
|Стассин Лукас
|1
|0.33
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|1
|0.33
|Орбан Гифт
|1
|0.33
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Вестерло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2
Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Васланд-Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1
Гент
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2
Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1
Результаты матчей
Вестерло
Гент
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|12.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|3
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|2
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2