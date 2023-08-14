Тур: 4. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
2:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолЖуравски Мачей
1:1
21' ГолTomasz Swedrowski
23' Желтая карточкаСавич Стефан
2:1
45' ПенальтиШмыт Каетан
46' Желтая карточкаШмыт Каетан
50' Желтая карточкаСадлок Мацей
80' Желтая карточкаTomasz Foszmanczyk
2:2
86' ГолMichal Feliks
90' Желтая карточкаЖуравски Мачей
90'+6
Ход матча
16'
1:0
21'
23'
45'
2:1
46'
50'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
История личных встреч
Варта Познань
Рух Хожув
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журавски Мачей
|2
|0.5
|Шмыт Каетан
|2 (2)
|0.5
|Купчак Матеуш
|1
|0.25
|Луиш Мигел
|1
|0.25
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
|Визингер Дарио
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|2
|0.5
|Михальский Кацпер
|1
|0.25
|Michal Feliks
|1
|0.25
|Щепан Даниэль
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Журавски Мачей
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Плеснерович Виктор
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|3
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Tomasz Swedrowski
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Михальский Кацпер
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Хожув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Варта Познань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0
Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Рух Хожув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2
Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3
Результаты матчей
Варта Познань
Рух Хожув
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Варта Познань
|Журавски Мачей
|2
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|1 1