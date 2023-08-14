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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Варта Познань
2:2
Конец матча
Рух Хожув
0'
1:0
16' Гол
Журавски Мачей
1:1
21' Гол
Tomasz Swedrowski
23' Желтая карточка
Савич Стефан
2:1
45' Пенальти
Шмыт Каетан
46' Желтая карточка
Шмыт Каетан
50' Желтая карточка
Садлок Мацей
80' Желтая карточка
Tomasz Foszmanczyk
2:2
86' Гол
Michal Feliks
90' Желтая карточка
Журавски Мачей
90'+6
1
Лис
Адриан
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
3
Кьельб
Якуб
16
Луиш
Мигел
21
Купчак
Матеуш
28
Боровски
Филип
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
1
Бухалик
Михал
4
Przemyslaw
Szur
21
Садлок
Мацей
71
Remigiusz
Szywacz
26
Михальский
Кацпер
8
Patryk
Sikora
20
Szymon
Szymanski
5
Tomasz
Wojtowicz
22
Стажиньски
Филип
95
Щепан
Даниэль
6
Tomasz
Swedrowski
Варта Познань
4-3-3
Рух Хожув
3-4-3

История личных встреч

Варта Познань
Рух Хожув

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журавски Мачей 2 0.5
Шмыт Каетан 2 (2) 0.5
Купчак Матеуш 1 0.25
Луиш Мигел 1 0.25
Кьельб Якуб 0 0
Савич Стефан V 0 0
Визингер Дарио 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 2 0.5
Михальский Кацпер 1 0.25
Michal Feliks 1 0.25
Щепан Даниэль 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмыт Каетан 2 0
Журавски Мачей 1 0
Савич Стефан V 1 0
Плеснерович Виктор 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 3 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Tomasz Swedrowski 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Михальский Кацпер 1 0
Летневски Юлиуш 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Хожув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Варта Познань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0
Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Рух Хожув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2
Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3

Результаты матчей

Варта Познань
Рух Хожув

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Радомьяк Радом
 4 2 0 2 4 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
13.
Рух Хожув
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Пуща Неполомице
 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Гурник Забже
 4 1 1 2 1 - 4 4
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Варта Познань Журавски Мачей 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Видзев Лодзь Сильва Луис 1 1
Весь список
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