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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
26' Желтая карточка
Крук Камиль
1:0
50' Гол
Ходына Кацпер
72' Желтая карточка
Майчрзак Джордан
83' Желтая карточка
Крачун Артур
87' Вторая желтая карточка
Крачун Артур
90' Желтая карточка
Piotr Mrozinski
90' Желтая карточка
Konrad Stepien
90' Желтая карточка
Копац Бартош
90'+9
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
74
Крук
Камиль
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
11
Холевяк
Матеуш
16
Вальски
Михал
6
Marcel
Pieczek
25
Запольник
Камиль
Заглембе Любин
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.4
Курминовски Давид 2 0.4
Бохар Дамьян 1 0.2
Маковский Томаш 1 0.2
Bartlomiej Kludka 1 0.2
Mateusz Grzybek 0 0
Булеца Сергей 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 2 0.4
Вальски Михал 1 0.2
Семашко Артур 1 0.2
Кидрич Рок 1 0.2
Piotr Mrozinski 0 0
Холевяк Матеуш 0 0
Запольник Камиль 0 0
Якуба Роман 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Бурич Ясмин 1 0
Налепа Михал 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 2 1
Konrad Stepien 2 0
Хайда Войцех 2 0
Майчрзак Джордан 2 0
Piotr Mrozinski 1 0
Запольник Камиль 1 0
Jacub Serafin 1 0
Семашко Артур 1 0
Якуба Роман 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1
Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3

Результаты матчей

Заглембе Любин
Пуща Неполомице

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Легия
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Гурник Забже
 1:0 5 2 1 2 2 - 4 7
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Радомьяк Радом
 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Видзев Лодзь
 0:1 5 2 0 3 6 - 7 6
10.
Варта Познань
 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
14.
Рух Хожув
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Видзев Лодзь
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Гурник Забже
 1:0 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Видзев Лодзь
 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Заглембе Любин Ходына Кацпер 2 (1)
Варта Познань Журавски Мачей 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Крук Камиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заглембе Любин 1:0 Пуща Неполомице онлайн

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