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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Хераклес
0:1
Второй тайм: 53'
НЕК Неймеген
0'
0:1
24' Гол
Koki Ogawa
28' Желтая карточка
Бас Юри
32' Желтая карточка
Брюнс Томас

Ход матча

24'
0:1
Koki Ogawa
(Пропер Дирк)
28'
 
Бас Юри
32'
Брюнс Томас
 
46'
Stijn Bultman
Sven Sonnenberg
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 228 Количество передач 211
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
НЕК Неймеген
6.50
3.85
2.97
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Sven
Sonnenberg
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
10
Уахим
Анас
17
Брюнс
Томас
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
24
Нанкиши
Абденего
8
Энгельс
Марио
29
Ханссон
Эмиль
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
8
Маттссон
Магнус
20
Шоне
Лассе
10
Хансен
Сонтье
18
Koki
Ogawa
14
Ларсен
Ларс
Олден
Хераклес
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
НЕК Неймеген

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
Э
0:0
Э
0:1
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.36
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгельс Марио 1 0.5
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Koki Ogawa 2 1
Хансен Сонтье 1 0.5
Бас Юри 1 0.5
Шоне Лассе 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Пропер Дирк 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 2 0
Энгельс Марио 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Педру 1 0
Бас Юри 1 0

Результаты матчей

Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
0
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0
Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг - Хераклес 0:3 Хераклес - Телстар 7:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0
Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4

Результаты матчей

Хераклес
НЕК Неймеген

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хераклес
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 1:0 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Хераклес
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НЕК Неймеген
 1:0 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Хераклес
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
НЕК Неймеген
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хераклес
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
Аякс Бергвейн Стевен 2
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 1 (1)
АЗ Алкмаар Ruben Van Bommel 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
Спарта Роттердам Де Гузман Джонатан 1
Весь список
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    • 46'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 46'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Свен Сонненберг уходит с поля и его заменяет Stijn Bultman
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    НЕК Неймеген
    6.50
    3.85
    2.97
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    Где смотреть матч Хераклес 0:1 НЕК Неймеген онлайн

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