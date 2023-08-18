Тур: 2. Стадион: Erve Asito. Зрители: 12080 Главный судья: Бланк Эрвин
2:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолKoki Ogawa
28' Желтая карточкаБас Юри
32' Желтая карточкаБрюнс Томас
1:1
61' ГолХанссон Эмиль
2:1
74' ГолУахим Анас
90' Желтая карточкаЭнгельс Марио
90'+8
Ход матча
24'
0:1
28'
32'
61'
1:1
74'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
396 Количество передач 471
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уахим
Анас
17
Брюнс
Томас
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
18
Koki
Ogawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Koki OgawaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
-
30 Daan Maas
-
Главный тренер: Мейер Рогир
История личных встреч
Хераклес
НЕК Неймеген
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.36
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
66
86
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгельс Марио
|1
|0.5
|Ханссон Эмиль
|1
|0.5
|Уахим Анас
|1
|0.5
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Koki Ogawa
|2
|1
|Хансен Сонтье
|1
|0.5
|Бас Юри
|1
|0.5
|Шоне Лассе
|0
|0
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Пропер Дирк
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Педру
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
0
0
Хераклес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0
Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг - Хераклес 0:3 Хераклес - Телстар 7:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0
Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4
Результаты матчей
Хераклес
НЕК Неймеген
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хераклес
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|НЕК Неймеген
|Koki Ogawa
|2
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|1 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|1 (1)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Фейеноорд
|Ниукоп Барт
|1