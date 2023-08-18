Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Bryan Limbombe нанес удар, но тот был заблокирован.

93' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

92' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Бакбоорд Навайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Stijn Bultman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Хераклес

89' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

88' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Хераклес

85' Худемакерс Меес пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

84' Удар от ворот произведет Хераклес

83' Koki Ogawa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Stijn Bultman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Stijn Bultman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Stijn Bultman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

77' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Хераклес

77' Бас Юри не смог попасть в створ ударом издали

77' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Brian De Keersmaecker успешно блокирует удар.

75' Силлессен Яспер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

74' Г О О О О Л - Уахим Анас из команды Хераклес правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

74' Уахим Анас пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

74' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Brian De Keersmaecker нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Brian De Keersmaecker успешно блокирует удар.

72' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Хераклес

72' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Матч возобновлен

71' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Энгельс Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Энгельс Марио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Виллемс Джетро не смог попасть в створ ударом издали

66' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Рой Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

63' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Энгельс Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хераклес будет все-таки засчитан.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес

61' Г О О О О Л - Ханссон Эмиль забивает ударом с правой ноги!

61' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Bryan Limbombe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ван Рой Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Тактическая замена. Нанкиши Абденего уходит с поля и его заменяет Bryan Limbombe

56' Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Bryan Limbombe

54' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

53' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Оооо... вот это был удар! Хансен Сонтье должен был забить с этой позиции.

51' Koki Ogawa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.