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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 14783 Главный судья: Damian Kos
Гурник Забже
1:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
24' Гол
Капралик Адриан
43' Желтая карточка
Подольски Лукас
68' Желтая карточка
Секулич Борис
70' Желтая карточка
Дадок Роберт
78' Желтая карточка
Санчез Джорди
1:1
90' Гол
Санчез Джорди
90' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90'+9
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
7
Капралик
Адриан
18
Daisuke
Yokota
6
Расак
Дамиан
96
Дадок
Роберт
20
Mateusz
Chmarek
10
Подольски
Лукас
1
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
92
Нунеш
Фабиу
13
Ernest
Terpilowski
80
Filip
Przybulek
25
Ганоушек
Марек
10
Альварес
Франциско
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
Гурник Забже
4-4-2
Видзев Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Видзев Лодзь

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:3
Э
3:0
Э
3:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
OE
2:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.14

Среднее время на гол

42
78

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.07
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яницки Рафал 1 0.2
Капралик Адриан 1 0.2
Подольски Лукас 0 0
Дадок Роберт 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчез Джорди 2 0.4
Павловски Бартоломей 1 0.2
Стемпиньски Мариуш 1 0.2
Цыганик Андрей 1 0.2
Альварес Франциско 1 0.2
Ernest Terpilowski 1 0.2
Милош Мато 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Подольски Лукас 2 0
Секулич Борис 2 0
Дадок Роберт 2 0
Яницки Рафал 1 0
Ольковски Павел 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Daisuke Yokota 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Нунеш Фабиу 2 0
Санчез Джорди 2 0
Милош Мато 1 0
Dominik Kun 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Шота Серафин 1 0
Альварес Франциско 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2
Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2

Результаты матчей

Гурник Забже
Видзев Лодзь

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Легия
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Видзев Лодзь
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Радомьяк Радом
 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
13.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
14.
Рух Хожув
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Видзев Лодзь Санчез Джорди 2 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Заглембе Любин Ходына Кацпер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Подольски Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Подольски Лукас сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Капралик Адриан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь онлайн

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