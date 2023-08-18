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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Вердер
0:1
Первый тайм: 43'
Бавария
0'
0:1
4' Гол
Сане Лерой
20' Желтая карточка
Дукш Марвин
Незасчитанный гол Фюллькруга (ви...
0:1. Гол Лероя Сане (видео). Чем...

Ход матча

4'
0:1
Сане Лерой
(Кейн Гарри)
20'
Дукш Марвин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 124
Вердер 3.2% (4)
X 3.2% (4)
Бавария 93.5% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Бавария
9.15
8.50
1.33
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1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссаир
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
Вердер
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Бавария

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
233.3%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
233.3%
2 победы 7 ничьих 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 23 победы

35 матчей

5.7%
14.3%
80%
2 победы 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

11.4%
37.1%
51.5%
4 победы 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

5.7%
28.6%
65.7%
2 победы 10 ничьих 23 победы

История матчей

Б
1:2
Б
6:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
6:1
К
2:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:2
ТК
0:2
Б
1:2
Б
6:0
К
2:0
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
6:0
Б
5:2
Б
0:7
Б
6:1
Б
0:2
КLПФ
2:2
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:3
К
2:1
Б
0:0
К
0:4
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:1

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.59
1.06

Среднее время на гол

153
85

Всего голов

60
43

Голов в среднем за матч

3.33
2.53

Среднее время на гол

27
35

Всего голов

70
62

Голов в среднем за матч

2
1.77

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 1 1
Кейн Гарри 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3
Команда И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вердер
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бавария
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вердер
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вердер
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Сане Лерой 1
Бавария Кейн Гарри 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Дукш Марвин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    42'
    Штрафной удар в 32 метрах от ворот соперника заработали гости, левее центральной оси. Киммих решил нанести с такого расстояния прямой удар, но мяч у него улетел высоко в небеса.
  • 41'
    Мусиала с левого края сместился в центр и решил пробить по вражеским воротам с дистанции, но его выстрел блокировал соперника. В борьбе за подбор баварцы сумели сохранить у себя мяч.
  • Офсайд
    40'
    Заброс из глубины поля прошёл на Стаге, после скидки которого Дукш ворвался на левый край штрафной площади и наносил удар, но Ульрайх парировал мяч. Углового не будет, так как судьи зафиксировали положение "вне игры".
  • Фол, нарушение
    39'
    Фюллькругу пришлось сейчас на своей половине поля выигрывать борьбу за подбор. Его тут же запрессинговал Киммих, но Никлас здорово отработал корпусом, заработав штрафной удар.
  • 38'
    В новой атаке "Баварии" левым флангом следовала подача в район дальней штанги, но там Фридль был на своей позиции, отбив мяч головой в поле.
  • 37'
    Мусиала теперь отдал пас на левый край штрафной площади на Комана, который пытался эффектно убрать на ложном движении защитника, но трюк не прошёл - мяч выбит у него из-под ног.
  • Фол, нарушение
    36'
    По правому флангу Мусиала попытался за счёт дриблинга обострить игру, но не вышло. Тут же в ответный отбор вступил Мазрауи, но ему удалось только нарушить правила.
  • Опасный момент
    35'
    Горецка с дальней дистанции плотно пробил по воротам - Павленка парировал мяч перед собой, после чего Кейн намеревался сыграть на добивании, но его на мгновение опередил защитник, который вынес игровой снаряд в аут.
  • 34'
    Гнабри на левом фланге атаки немного пофинтил, после чего выполнил навес на дальний край штрафной площади, но в этой зоне не оказалось никого из его товарищей по команде.
  • 33'
    Бременцы попытались контратаковать с помощью длинного заброса вперёд, но здесь также получилось слишком сильно - подарок для Ульрайха, который сегодня практически без работы.
  • 32'
    Киммих с левого края выполнил диагональную подачу в чужую штрафную площадку, но слишком сильно получилось, так что мяч просто прилетел в руки к Павленке.
  • 31'
    Вернулся на поле Биттенкорт. По его выражению лица видно, что он всё ещё ощущает дискомфорт, но мы будем надеяться, что боль скоро окончательно пройдёт и не будет мешать парню играть.
  • 30'
    Остальные футболисты, пользуясь моментом, отправились к кромке поля на водопой. Тренеры при этом также не бездействуют, донося какие-то подсказки до некоторых своих подопечных.
  • Травма, повреждение
    29'
    Биттенкорт в борьбе за высоко летящий мяч с Горецкой потерял координацию и жёстко приземлился на газон. Теперь ему необходимо оказать медицинскую помощь.
  • 28'
    Постепенно начинают мюнхенцы играть динамичней. По этой причине футболистам "Вердера" становится сложнее перехватывать мяч и организовывать контратаки.
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    • Угловой
      27'
      С левого фланга подача углового последовала от Сане в гущу футболистов, где в борьбе пытался пробить Кейн, но получилось слишком слабо, так что Павленке несложно было среагировать и поймать мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Горецка в глубине поля заработал штрафной удар в ответной атаке "Баварии". Киммих выполнил подачу в центр штрафной площади, где бременские защитники сумели отбить мяч только на угловой.
    • Опасный момент
      25'
      Штрафной удар бременцы заработали в 27 метрах от ворот соперника, немного левее центральной оси. Дукш со стандарта пробил над "стенкой", но практически по центру ворот, так что Ульрайх справился с угрозой без серьёзных проблем.
    • 24'
      Заброс из глубины поля в зону атаки следовал на Фюллькруга, но немного неточно получилось, так что нападающий "Вердера" настиг мяч только на левом фланге у боковой линии.
    • Штанга
      23'
      ОПАСНО! Мазрауи по правому краю подключился в атаку и нанёс мощный удар в дальний угол, но мяч прошёл чуть-чуть мимо цели, слегка облизнув штангу.
    • Желтая карточка
      22'
      Дукш в середине поля опасно шёл прямой ногой в единоборстве с Упамекано. По ноге соперника Марвин не попал, но судья всё равно профилактически наказал его предупреждением.
    • Опасный момент
      21'
      Мусиала с левого фланга сместился в центр и наносил удар из-за пределов штрафной площади в левый нижний угол ворот, но немного промахнулся. Павленка вроде бы держал здесь ситуацию под контролем.
    • 20'
      Киммих выполнил резкий вертикальный пас на левый край чужой штрафной площади, но слишком жёстко получилось - к такой передаче не мог успеть никто из его партнёров по команде. Мяч в итоге достался Павленке.
    • 19'
      Левым флангом быструю контратаку "Баварии" разгонял Сане, но сплоховал с обостряющей передачей в центр, так что дело закончилось потерей мяча.
    • 18'
      В ещё одной атаке хозяев поля по правому флангу дело дошло до планирующей навесной подачи в район линии вратарской площади, но Ульрайх уверенно сработал там на выходе, забрав мяч в свои руки.
    • 17'
      "Вердер" после пропущенного гола на контратаке также уже большими силами вперёд не стремится. Заработали сейчас бременцы аут на правом фланге атаки, но вскоре потеряли мяч.
    • 16'
      С правого фланга диагональный заброс в штрафную площадку "зелёно-белых" следовал, но на него никто не успел, так что мяч без борьбы достался Павленке.
    • 15'
      По-прежнему, особой агрессии в наступательных действиях команда Томаса Тухеля не использует, ожидая каких-то новых ошибок со стороны "музыкантов".
    • 14'
      Кейн играет в этом матче в серьёзной оттяжке, постоянно помогая своим полузащитникам комбинировать мяч. Подач в штрафную площадку хозяев с флангов мы пока что совсем не видим.
    • 13'
      Сам Кейн пробивал на силу после скидки партнёра по команде, но футболисты в "стенке" вовремя выдвинулись навстречу бьющему, сумев поставить блокшот.
    • Фол, нарушение
      12'
      Кейн в ответной атаки "Баварии" заработал для своей команды штрафной удар метрах в 30 от ворот "Вердера". Не самая удобная точка для прямого удара, но всё-таки можно попробовать.
    • Видеоповтор
      11'
      Видеоассистенты главного арбитра внимательно пересмотрели предыдущий эпизод, убедившись, что гол всё-таки был отменён законно - Фюллькруг и ещё пара бременцев действительно поторопились с рывком и забежали в офсайд.
    • Офсайд
      10'
      ГО-О-О-О-ОЛ! На левом фланге атаки штрафной удар заработали хозяева. Дукш со стандарта выполнил навес на ближнюю штангу, где головой точно пробил Фюллькруг, но судьи в поле зафиксировали положение "вне игры".
    • 9'
      Принялись катать мяч сейчас поперёк поля в центральной зоне мюнхенцы. У "Вердера" стартовый сумбур стихает, так что в агрессивном высоком прессинге они уже не работают.
    • 8'
      Не унывают на трибунах болельщики "Вердера", активно поддерживая своих любимцев с трибун. Впереди ещё много игрового времени, так что всякое может случиться.
    • Фол, нарушение
      7'
      Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали хозяева. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, но защитники "Баварии" там уверенно разобрались.
    • 6'
      Слишком дерзко команда Оле Вернера попыталась показать себя на старте этого матча, за что поплатилась. Поздравим Кейна с первым результативным действием в Бундеслиге!
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Лерой Сане!!!
      Как-то очень быстро и легко гости сумели повести в счёте. Выдвинулись большими силами вперёд игроки "Вердера", но потеряли мяч и нарвались на разящий контрвыпад. Кейн вывел Сане 1 на 1 с Павленкой практически с середины поля, а Лерой хладнокровно покатил мяч в левый нижний угол ворот.
    • 3'
      Активно в прессинге работают "музыканты", мешая "Баварии" начинать свои позиционные атаки. Команда Томаса Тухеля вроде не настроена на то, чтобы подключать максимальные скорости со старта.
    • 2'
      Отличная атмосфера на "Везерштадионе". В Германии все соскучились по большому футболу. Разумеется, на матч с чемпионом страны собрался аншлаг. Все бременцы надеются на сенсационную победу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:1 Бавария

    Исход игры
    Вердер
    3.1% (4)
    Ничья
    3.1% (4)
    Бавария
    93.7% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.07% (89)
    Меньше
    21.93% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    37% (47)
    1:3 Бавария
    24.4% (31)
    0:2 Бавария
    16.5% (21)
    1:4 Бавария
    2.4% (3)
    0:3 Бавария
    2.4% (3)
    0:1 Бавария
    2.4% (3)
    2:3 Бавария
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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