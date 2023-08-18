По правому флангу Мусиала попытался за счёт дриблинга обострить игру, но не вышло. Тут же в ответный отбор вступил Мазрауи, но ему удалось только нарушить правила.

Мусиала теперь отдал пас на левый край штрафной площади на Комана, который пытался эффектно убрать на ложном движении защитника, но трюк не прошёл - мяч выбит у него из-под ног.

В новой атаке "Баварии" левым флангом следовала подача в район дальней штанги, но там Фридль был на своей позиции, отбив мяч головой в поле.

Фюллькругу пришлось сейчас на своей половине поля выигрывать борьбу за подбор. Его тут же запрессинговал Киммих, но Никлас здорово отработал корпусом, заработав штрафной удар.

Заброс из глубины поля прошёл на Стаге, после скидки которого Дукш ворвался на левый край штрафной площади и наносил удар, но Ульрайх парировал мяч. Углового не будет, так как судьи зафиксировали положение "вне игры".

Мусиала с левого края сместился в центр и решил пробить по вражеским воротам с дистанции, но его выстрел блокировал соперника. В борьбе за подбор баварцы сумели сохранить у себя мяч.

Штрафной удар в 32 метрах от ворот соперника заработали гости, левее центральной оси. Киммих решил нанести с такого расстояния прямой удар, но мяч у него улетел высоко в небеса.

Постепенно начинают мюнхенцы играть динамичней. По этой причине футболистам "Вердера" становится сложнее перехватывать мяч и организовывать контратаки.

Биттенкорт в борьбе за высоко летящий мяч с Горецкой потерял координацию и жёстко приземлился на газон. Теперь ему необходимо оказать медицинскую помощь.

Остальные футболисты, пользуясь моментом, отправились к кромке поля на водопой. Тренеры при этом также не бездействуют, донося какие-то подсказки до некоторых своих подопечных.

Вернулся на поле Биттенкорт. По его выражению лица видно, что он всё ещё ощущает дискомфорт, но мы будем надеяться, что боль скоро окончательно пройдёт и не будет мешать парню играть.

Киммих с левого края выполнил диагональную подачу в чужую штрафную площадку, но слишком сильно получилось, так что мяч просто прилетел в руки к Павленке.

Бременцы попытались контратаковать с помощью длинного заброса вперёд, но здесь также получилось слишком сильно - подарок для Ульрайха, который сегодня практически без работы.

Гнабри на левом фланге атаки немного пофинтил, после чего выполнил навес на дальний край штрафной площади, но в этой зоне не оказалось никого из его товарищей по команде.

Горецка с дальней дистанции плотно пробил по воротам - Павленка парировал мяч перед собой, после чего Кейн намеревался сыграть на добивании, но его на мгновение опередил защитник, который вынес игровой снаряд в аут.

В ещё одной атаке хозяев поля по правому флангу дело дошло до планирующей навесной подачи в район линии вратарской площади, но Ульрайх уверенно сработал там на выходе, забрав мяч в свои руки.

Левым флангом быструю контратаку "Баварии" разгонял Сане, но сплоховал с обостряющей передачей в центр, так что дело закончилось потерей мяча.

Киммих выполнил резкий вертикальный пас на левый край чужой штрафной площади, но слишком жёстко получилось - к такой передаче не мог успеть никто из его партнёров по команде. Мяч в итоге достался Павленке.

Мусиала с левого фланга сместился в центр и наносил удар из-за пределов штрафной площади в левый нижний угол ворот, но немного промахнулся. Павленка вроде бы держал здесь ситуацию под контролем.

Дукш в середине поля опасно шёл прямой ногой в единоборстве с Упамекано. По ноге соперника Марвин не попал, но судья всё равно профилактически наказал его предупреждением.

ОПАСНО! Мазрауи по правому краю подключился в атаку и нанёс мощный удар в дальний угол, но мяч прошёл чуть-чуть мимо цели, слегка облизнув штангу.

Заброс из глубины поля в зону атаки следовал на Фюллькруга, но немного неточно получилось, так что нападающий "Вердера" настиг мяч только на левом фланге у боковой линии.

Штрафной удар бременцы заработали в 27 метрах от ворот соперника, немного левее центральной оси. Дукш со стандарта пробил над "стенкой", но практически по центру ворот, так что Ульрайх справился с угрозой без серьёзных проблем.

Горецка в глубине поля заработал штрафной удар в ответной атаке "Баварии". Киммих выполнил подачу в центр штрафной площади, где бременские защитники сумели отбить мяч только на угловой.

С левого фланга подача углового последовала от Сане в гущу футболистов, где в борьбе пытался пробить Кейн, но получилось слишком слабо, так что Павленке несложно было среагировать и поймать мяч.

17' "Вердер" после пропущенного гола на контратаке также уже большими силами вперёд не стремится. Заработали сейчас бременцы аут на правом фланге атаки, но вскоре потеряли мяч.

16' С правого фланга диагональный заброс в штрафную площадку "зелёно-белых" следовал, но на него никто не успел, так что мяч без борьбы достался Павленке.

15' По-прежнему, особой агрессии в наступательных действиях команда Томаса Тухеля не использует, ожидая каких-то новых ошибок со стороны "музыкантов".

14' Кейн играет в этом матче в серьёзной оттяжке, постоянно помогая своим полузащитникам комбинировать мяч. Подач в штрафную площадку хозяев с флангов мы пока что совсем не видим.

13' Сам Кейн пробивал на силу после скидки партнёра по команде, но футболисты в "стенке" вовремя выдвинулись навстречу бьющему, сумев поставить блокшот.

12' Кейн в ответной атаки "Баварии" заработал для своей команды штрафной удар метрах в 30 от ворот "Вердера". Не самая удобная точка для прямого удара, но всё-таки можно попробовать.

11' Видеоассистенты главного арбитра внимательно пересмотрели предыдущий эпизод, убедившись, что гол всё-таки был отменён законно - Фюллькруг и ещё пара бременцев действительно поторопились с рывком и забежали в офсайд.

10' ГО-О-О-О-ОЛ! На левом фланге атаки штрафной удар заработали хозяева. Дукш со стандарта выполнил навес на ближнюю штангу, где головой точно пробил Фюллькруг, но судьи в поле зафиксировали положение "вне игры".

9' Принялись катать мяч сейчас поперёк поля в центральной зоне мюнхенцы. У "Вердера" стартовый сумбур стихает, так что в агрессивном высоком прессинге они уже не работают.

8' Не унывают на трибунах болельщики "Вердера", активно поддерживая своих любимцев с трибун. Впереди ещё много игрового времени, так что всякое может случиться.

7' Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали хозяева. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, но защитники "Баварии" там уверенно разобрались.

6' Слишком дерзко команда Оле Вернера попыталась показать себя на старте этого матча, за что поплатилась. Поздравим Кейна с первым результативным действием в Бундеслиге!

4' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Лерой Сане!!!

Как-то очень быстро и легко гости сумели повести в счёте. Выдвинулись большими силами вперёд игроки "Вердера", но потеряли мяч и нарвались на разящий контрвыпад. Кейн вывел Сане 1 на 1 с Павленкой практически с середины поля, а Лерой хладнокровно покатил мяч в левый нижний угол ворот.

3' Активно в прессинге работают "музыканты", мешая "Баварии" начинать свои позиционные атаки. Команда Томаса Тухеля вроде не настроена на то, чтобы подключать максимальные скорости со старта.

2' Отличная атмосфера на "Везерштадионе". В Германии все соскучились по большому футболу. Разумеется, на матч с чемпионом страны собрался аншлаг. Все бременцы надеются на сенсационную победу.