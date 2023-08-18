Тур: 1. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Цвайер Феликс
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Ход матча
4'
0:1
20'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
14
Линен
Сенне
26
Ульрайх
Свен
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Нападающий
-
24 Бёрк ОливерНападающий
-
35 Опиц ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Мюллер ТомасНападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Бавария
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
233.3%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
233.3%
2 победы 7 ничьих 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 23 победы
35 матчей
5.7%
14.3%
80%
2 победы 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
11.4%
37.1%
51.5%
4 победы 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
5.7%
28.6%
65.7%
2 победы 10 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.59
1.06
Среднее время на гол
153
85
Всего голов
60
43
Голов в среднем за матч
3.33
2.53
Среднее время на гол
27
35
Всего голов
70
62
Голов в среднем за матч
2
1.77
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сане Лерой
|1
|1
|Кейн Гарри
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукш Марвин
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Бавария
|Сане Лерой
|1
|Бавария
|Кейн Гарри
|0 (1)
|Вердер
|Дукш Марвин
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 0:1 Бавария
Исход игры
Вердер
3.1% (4)
Ничья
3.1% (4)
Бавария
93.7% (119)
Тотал 2.5
Больше
78.07% (89)
Меньше
21.93% (25)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:2 Бавария
37% (47)
1:3 Бавария
24.4% (31)
0:2 Бавария
16.5% (21)
1:4 Бавария
2.4% (3)
0:3 Бавария
2.4% (3)
0:1 Бавария
2.4% (3)
2:3 Бавария
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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