Тур: 1. Стадион: Вохнинвест Везерштадион.
История личных встреч
Вердер
Бавария
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
233.3%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
233.3%
2 победы 7 ничьих 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 23 победы
35 матчей
5.7%
14.3%
80%
2 победы 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
11.4%
37.1%
51.5%
4 победы 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
5.7%
28.6%
65.7%
2 победы 10 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.59
1.06
Среднее время на гол
153
85
Всего голов
60
43
Голов в среднем за матч
3.33
2.53
Среднее время на гол
27
35
Всего голов
70
62
Голов в среднем за матч
2
1.77
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
Среднее время на гол
45
50
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3
|Команда
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|Команда
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер - Бавария
Исход игры
Вердер
0% (0)
Ничья
4.2% (2)
Бавария
95.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
72.34% (34)
Нет
27.66% (13)
Популярный счёт
1:2 Бавария
35.4% (17)
1:3 Бавария
27.1% (13)
0:2 Бавария
18.8% (9)
0:1 Бавария
4.2% (2)
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