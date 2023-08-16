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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Вердер
 
Позже
Бавария
Прогнозы 49
Вердер 0% (0)
X 4.1% (2)
Бавария 95.9% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Бавария
9.30
7.00
1.33
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вердер
Бавария

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
233.3%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
233.3%
2 победы 7 ничьих 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 23 победы

35 матчей

5.7%
14.3%
80%
2 победы 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

11.4%
37.1%
51.5%
4 победы 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

5.7%
28.6%
65.7%
2 победы 10 ничьих 23 победы

История матчей

Б
1:2
Б
6:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
6:1
К
2:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:2
ТК
0:2
Б
1:2
Б
6:0
К
2:0
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
6:0
Б
5:2
Б
0:7
Б
6:1
Б
0:2
КLПФ
2:2
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:3
К
2:1
Б
0:0
К
0:4
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:1

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.59
1.06

Среднее время на гол

153
85

Всего голов

60
43

Голов в среднем за матч

3.33
2.53

Среднее время на гол

27
35

Всего голов

70
62

Голов в среднем за матч

2
1.77

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29

Среднее время на гол

45
50

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3
Команда И В Н П Г О
1.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Берлин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрайбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бохум
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Майнц
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аугсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вердер
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вольфсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Унион Берлин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фрайбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бохум
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Майнц
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аугсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вердер
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Унион Берлин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фрайбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бохум
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Майнц
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аугсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вердер
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 49
    Вердер 0% (0)
    X 4.1% (2)
    Бавария 95.9% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Бавария
    9.30
    7.00
    1.33
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер - Бавария

    Исход игры
    Вердер
    0% (0)
    Ничья
    4.2% (2)
    Бавария
    95.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    35.4% (17)
    1:3 Бавария
    27.1% (13)
    0:2 Бавария
    18.8% (9)
    0:1 Бавария
    4.2% (2)
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    Бавария
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