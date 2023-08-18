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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 29'
Антверпен
0'
25' Желтая карточка
Влитинк Тибо
26' Желтая карточка
Янссен Винсент

Ход матча

25'
Влитинк Тибо
 
26'
 
Янссен Винсент
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Антверпен
5.10
4.29
1.69
Все Коэффициенты
16
Прево
Максенс
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
6
Дом
Джорен
77
Влитинк
Тибо
21
Nathaniel
Opoku
7
Торстейнссон
Йон
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
2
Де
Лат
Ричи
22
Авила
Гастон
24
Эккеленкамп
Юрген
48
Arthur
Vermeeren
10
Баликвиша
Мишель-Анже
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
17
Ондрейка
Якоб
АХ Лёвен
4-3-3
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Антверпен

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПДА
0:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
3:2
ТМК
1:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
БВЛ
2:2
БВЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.14
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.25
Торстейнссон Йон 1 0.25
Richie Sagrado 1 0.25
Мигель Флориан 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 3 0.75
Керк Джирано 1 0.25
Муйя Арбнор 1 0.25
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 2 0
Дом Джорен 1 0
Мертенс Матье 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Кийине Софиан 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0
Richie Sagrado 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Антверпен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2
АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0
Антверпен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1
Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2

Результаты матчей

АХ Лёвен
Антверпен

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Гент
 3 3 0 0 7 - 3 9
3.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Антверпен
 0:0 4 2 1 1 7 - 1 7
5.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
АХ Лёвен
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Вестерло
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 0:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АХ Лёвен
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Антверпен
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
АХ Лёвен
 0:0 2 0 1 1 2 - 6 1
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
Гент Кейперс Уго 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Влитинк Тибо получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Nathaniel Opoku получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Антверпен
5.10
4.29
1.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:0 Антверпен онлайн

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