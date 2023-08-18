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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
АХ Лёвен
1:1
Конец матча
Антверпен
0'
24' Желтая карточка
Влитинк Тибо
26' Желтая карточка
Янссен Винсент
0:1
33' Гол
Янссен Винсент
42' Желтая карточка
Arthur Vermeeren
47' Желтая карточка
Мендиль Хамза
1:1
81' Гол
Richie Sagrado
86' Вторая желтая карточка
Мендиль Хамза
90' Желтая карточка
Richie Sagrado
90'+8
16
Прево
Максенс
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
6
Дом
Джорен
77
Влитинк
Тибо
21
Nathaniel
Opoku
7
Торстейнссон
Йон
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
2
Де
Лат
Ричи
22
Авила
Гастон
24
Эккеленкамп
Юрген
48
Arthur
Vermeeren
10
Баликвиша
Мишель-Анже
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
17
Ондрейка
Якоб
АХ Лёвен
4-3-3
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Антверпен

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПДА
0:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
3:2
ТМК
1:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
БВЛ
2:2
БВЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.14
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Richie Sagrado 2 0.5
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.25
Торстейнссон Йон 1 0.25
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 4 1
Керк Джирано 1 0.25
Муйя Арбнор 1 0.25
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 3 1
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мертенс Матье 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Кийине Софиан 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Arthur Vermeeren 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Антверпен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2
АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0
Антверпен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1
Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2

Результаты матчей

АХ Лёвен
Антверпен

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Гент
 3 3 0 0 7 - 3 9
3.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
АХ Лёвен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Вестерло
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Гент Кейперс Уго 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Richie Sagrado получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Влитинк Тибо уходит с поля. Joel Schingtienne выходит вместо него
  • 89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Мендиль Хамза получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 86'
    Arthur Vermeeren уходит с поля. Эджуке Чидера выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Arthur Vermeeren получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Де Лат Ричи сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
    • 26'
      Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Влитинк Тибо получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Nathaniel Opoku получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АХ Лёвен 1:1 Антверпен онлайн

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