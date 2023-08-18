Тур: 4. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
24' Желтая карточкаВлитинк Тибо
26' Желтая карточкаЯнссен Винсент
0:1
33' ГолЯнссен Винсент
42' Желтая карточкаArthur Vermeeren
47' Желтая карточкаМендиль Хамза
1:1
81' ГолRichie Sagrado
86' Вторая желтая карточкаМендиль Хамза
90' Желтая карточкаRichie Sagrado
90'+8
Ход матча
24'
26'
33'
0:1
42'
47'
81'
1:1
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Влитинк
Тибо
34
Батай
Йелле
22
Авила
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
АХ Лёвен
Антверпен
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.14
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
83
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Richie Sagrado
|2
|0.5
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.25
|Торстейнссон Йон
|1
|0.25
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|4
|1
|Керк Джирано
|1
|0.25
|Муйя Арбнор
|1
|0.25
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|3
|1
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
5
АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Антверпен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2
АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0
Антверпен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1
Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2
Результаты матчей
АХ Лёвен
Антверпен
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Гент
|Кейперс Уго
|3
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|2