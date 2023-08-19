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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Ганза
1:2
Второй тайм: 90+'
Ганновер 96
0'
0:1
22' Гол
Нойман Фил
38' Желтая карточка
Россбах Дамиан
1:1
58' Гол в свои ворота
Нойман Фил
1:2
87' Пенальти
Тойхерт Седрик

Ход матча

22'
0:1
Нойман Фил
(Кунце Фабиан)
38'
Россбах Дамиан
 
58'
Нойман Фил
1:1
65'
Переа Хуан
Прёгер Кай
 
65'
Василиадис Себастиан
Dennis Dressel
 
70'
 
Enzo Leopold
Кристиансен Макс
71'
 
Нильсен Ховард
Nicolo Tresoldi
87'
1:2
Тойхерт Седрик
90'
Serhat-Semih Gueler
Шумахер Кевин
 
90'
Хинтерзеер Лукас
Фролинг Нильс
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Ганновер 96
8.50
4.15
5.95
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
7
Найдхарт
Нико
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
10
Фролинг
Нильс
13
Шумахер
Кевин
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
13
Кристиансен
Макс
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
9
Nicolo
Tresoldi
36
Тойхерт
Седрик
Ганза
3-5-2
Ганновер 96
3-4-3

История личных встреч

Ганза
Ганновер 96

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
0:3
Б
3:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 2 0.67
Штраус Джон-Патрик 1 0.33
Фролинг Нильс 1 0.33
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 4 (4) 1.33
Нойман Фил 1 0.33
Nicolo Tresoldi 1 0.33
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 2 0
Найдхарт Нико 2 0
Ингельссон Сванте 1 0
Бахманн Яник 1 0
Россипаль Александер 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 2 0
Дем Янник 1 0
Кён Деррик 1 0
Эзех Бруклин 1 0

Результаты матчей

Ганза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Ганза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1
Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0
Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1

Результаты матчей

Ганза
Ганновер 96

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ганза
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Санкт-Паули
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ганза
 1:2 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Ганновер 96
 2:1 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
7.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фортуна
 1:2 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Падерборн
 2:1 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 3 1 0 2 6 - 3 3
13.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гройтер Фюрт
 0:1 2 1 0 1 5 - 1 3
7.
Ганза
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Фортуна
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ганновер 96
 2:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Падерборн
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Санкт-Паули
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ганновер 96
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганза
 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Падерборн
 2:1 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фортуна
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гройтер Фюрт
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
  • 58'
    Г О О О О Л - Нойман Фил уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Россбах Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Кунце Фабиан сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Нойман Фил бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Ганновер 96
8.50
4.15
5.95
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