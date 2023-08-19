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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Гамбург
3:0
Конец матча
Герта
0'
17' Желтая карточка
Дуджак Джереми
1:0
38' Гол
Джатта Бейкери
2:0
45' Пенальти
Бенеш Ласло
46' Желтая карточка
Мефферт Йонас
49' Желтая карточка
Бенеш Ласло
64' Желтая карточка
Marten Winkler
3:0
82' Гол
Глацель Роберт
90'+5
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
27
Дардаи
Палко
44
Гехтер
Линус
23
Рихтер
Марко
41
Клеменс
Паскаль
19
Дуджак
Джереми
31
Дордой
Мартон
25
Табакович
Харис
11
Резе
Фабиан
Гамбург
4-3-3
Герта
4-3-3

История личных встреч

Гамбург
Герта

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПОЗПИВБ
0:2
ПОЗПИВБ
0:1
ТМС
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
0.8

Среднее время на гол

82
112

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Среднее время на гол

60
82

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.29
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

70
94

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 4 1.33
Бенеш Ласло 4 (2) 1.33
Жан-Люк Домпе 1 0.33
Джатта Бейкери 1 0.33
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глацель Роберт 1 0
Мефферт Йонас 1 0
Озтунали Левин 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Хайер Моритц 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Рихтер Марко 1 0
Marten Winkler 1 0
Клеменс Паскаль 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1
Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1
Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1

Результаты матчей

Гамбург
Герта

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 2 4
9.
Фортуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Падерборн
 3 1 1 1 3 - 7 4
12.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
13.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Герта
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ганза
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
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