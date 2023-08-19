Тур: 3. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
17' Желтая карточкаДуджак Джереми
1:0
38' ГолДжатта Бейкери
2:0
45' ПенальтиБенеш Ласло
46' Желтая карточкаМефферт Йонас
49' Желтая карточкаБенеш Ласло
64' Желтая карточкаMarten Winkler
3:0
82' ГолГлацель Роберт
90'+5
Ход матча
17'
38'
1:0
45'
2:0
46'
49'
64'
82'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
360 Количество передач 197
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
12
Эрнст
Тьярк
27
Дардаи
Палко
44
Гехтер
Линус
23
Рихтер
Марко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
-
41 Меджид ОмарПолузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Дардаи ПалкоЗащитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Стенж ВейтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Гамбург
Герта
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.09
0.8
Среднее время на гол
82
112
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.29
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
70
94
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|4
|1.33
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|1.33
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.33
|Джатта Бейкери
|1
|0.33
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глацель Роберт
|1
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Marten Winkler
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1
Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1
Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1
Результаты матчей
Гамбург
Герта
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Шальке 04
|Теродде Симон
|2 (2)
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1