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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:1
Второй тайм: 90+'
Санкт-Паули
0'
19' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
23' Желтая карточка
Oladapo Afolayan
55' Желтая карточка
Elias Saad
59' Желтая карточка
Меткалф Коннор
60' Желтая карточка
Немет Давид
90' Желтая карточка
Михальски Дамян
0:1
90' Гол
Альберс Андреас

Ход матча

19'
 
Ирвайн Джексон
23'
 
Oladapo Afolayan
46'
 
Немет Давид
Джигала Адам
46'
 
Синани Данел
Oladapo Afolayan
55'
 
Elias Saad
57'
Србени Деннис
Зиб Арминдо
 
59'
 
Меткалф Коннор
60'
 
Немет Давид
64'
 
Бэнкс Скотт
Меткалф Коннор
71'
Петков Лукас
Лемперте Тим
 
71'
Хаддади Уссама
Майерхёфер Марко
 
80'
 
Альберс Андреас
Elias Saad
88'
Михальски Дамян
Юнг Гидеон
 
88'
Абиама Диксон
Хргота Бранимир
 
89'
 
Philipp Treu
Рицка Ларс
90'
Михальски Дамян
 
90'
0:1
Альберс Андреас

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Санкт-Паули
5.75
3.62
6.94
Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
18
Майерхёфер
Марко
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
25
Джигала
Адам
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
17
Oladapo
Afolayan
26
Elias
Saad
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Санкт-Паули

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

109.1%
36.4%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
3:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
2:4
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
1:4
Б2
2:2
Б2
0:3
Б2
5:2
Б2
1:1

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

2.17
1.46

Среднее время на гол

41
61

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.62
1.58

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.88
1.52

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

47
59

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 1
Лемперте Тим 1 0.33
Зиб Арминдо 1 0.33
Михальски Дамян 1 0.33
Грин Джулиан 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.33
Elias Saad 1 0.33
Хартель Марсель 1 (1) 0.33
Ирвайн Джексон 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 1 0
Михальски Дамян 1 0
Дитц Максимилиан 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 1 1
Меткалф Коннор 2 0
Ирвайн Джексон 1 0
Синани Данел 1 0
Oladapo Afolayan 1 0
Немет Давид 1 0
Elias Saad 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0
Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Санкт-Паули

Точный счет

5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Санкт-Паули
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ганза
 1:2 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Ганновер 96
 2:1 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
7.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фортуна
 1:2 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Падерборн
 2:1 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 3 1 0 2 6 - 3 3
13.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гройтер Фюрт
 0:1 2 1 0 1 5 - 1 3
7.
Ганза
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Фортуна
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ганновер 96
 2:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Падерборн
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Санкт-Паули
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ганновер 96
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганза
 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Падерборн
 2:1 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фортуна
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гройтер Фюрт
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Oladapo Afolayan получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Ирвайн Джексон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гройтер Фюрт
    Ничья
    Санкт-Паули
    5.75
    3.62
    6.94
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