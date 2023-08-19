Тур: 3. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
19' Желтая карточкаИрвайн Джексон
23' Желтая карточкаOladapo Afolayan
55' Желтая карточкаElias Saad
59' Желтая карточкаМеткалф Коннор
60' Желтая карточкаНемет Давид
90' Желтая карточкаМихальски Дамян
0:1
90' ГолАльберс Андреас
Ход матча
19'
23'
55'
59'
60'
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
25
Джигала
Адам
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
- Нападающий
-
-
23 Philipp Treu
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Санкт-Паули
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
109.1%
36.4%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
2.17
1.46
Среднее время на гол
41
61
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.62
1.58
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.88
1.52
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
47
59
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3
|1
|Лемперте Тим
|1
|0.33
|Зиб Арминдо
|1
|0.33
|Михальски Дамян
|1
|0.33
|Грин Джулиан
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|1
|0.33
|Elias Saad
|1
|0.33
|Хартель Марсель
|1 (1)
|0.33
|Ирвайн Джексон
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|1
|1
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Oladapo Afolayan
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Elias Saad
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0
Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Санкт-Паули
Точный счет
5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|3 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|3 (1)
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Шальке 04
|Теродде Симон
|2 (2)
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1