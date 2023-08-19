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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Фортуна
1:2
Второй тайм: 90+'
Падерборн
0'
0:1
5' Гол
Муслия Флоран
41' Желтая карточка
Бильбия Филип
50' Желтая карточка
Kai Klefisch
1:1
57' Гол
Де Вейс Йорди
1:2
59' Гол
Sirlord Conteh
61' Желтая карточка
Хеуэр Яннис

Ход матча

5'
0:1
Муслия Флоран
(Кинсомби Давид)
41'
 
Бильбия Филип
50'
 
Kai Klefisch
57'
Де Вейс Йорди
(Аппелькамп Синта)
1:1
59'
1:2
Sirlord Conteh
(Муслия Флоран)
60'
 
Клаас Себастьян
Муслия Флоран
60'
 
Tobias Mueller
Кинсомби Давид
61'
 
Хеуэр Яннис
67'
Вермейж Винсент
Ийоха Эммануэль
 
67'
Цолис Христос
Клаус Феликс
 
71'
 
Гримальди Адриано
Sirlord Conteh
71'
 
Лайпертц Роберт
Бильбия Филип
71'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Зоботка Марсель
 
86'
Сиберт Джамиль
Гинчек Даниэль
 
86'
Takashi Uchino
Циммерман Маттиас
 
88'
 
Шустер Марко
Laurin Curda

Статистика матча

  • 19 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Падерборн
64.00
6.10
3.45
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
33
Marcel
Hoffmeier
19
Эзеквем
Кимберли
22
Mattes
Hansen
27
Kai
Klefisch
8
Кинсомби
Давид
7
Бильбия
Филип
30
Муслия
Флоран
11
Sirlord
Conteh
Фортуна
4-2-3-1
Падерборн
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Падерборн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
4:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
2:1
Б2
2:1
ТМС
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:6
ТМС
0:1
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:4

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.7

Среднее время на гол

72
128

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинчек Даниэль 1 0.33
Де Вейс Йорди 1 0.33
Циммерман Маттиас 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 1 0.33
Sirlord Conteh 1 0.33
Хеуэр Яннис 1 0.33
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Николя Гавори 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 2 0
Муслиу Визар 0 1
Платте Феликс 1 0
Kai Klefisch 1 0
Бильбия Филип 1 0

Результаты матчей

Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1
Фортуна - Пушкаш-Академия 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0
Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

Фортуна
Падерборн

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Санкт-Паули
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ганза
 1:2 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Ганновер 96
 2:1 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
7.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фортуна
 1:2 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Падерборн
 2:1 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 3 1 0 2 6 - 3 3
13.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гройтер Фюрт
 0:1 2 1 0 1 5 - 1 3
7.
Ганза
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Фортуна
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ганновер 96
 2:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Падерборн
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Санкт-Паули
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ганновер 96
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганза
 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Падерборн
 2:1 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фортуна
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гройтер Фюрт
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Kai Klefisch получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Бильбия Филип получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Кинсомби Давид сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Муслия Флоран бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Фортуна
    Ничья
    Падерборн
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    6.10
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