Тур: 3. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 30312
0'
0:1
5' ГолМуслия Флоран
41' Желтая карточкаБильбия Филип
50' Желтая карточкаKai Klefisch
1:1
57' ГолДе Вейс Йорди
1:2
59' ГолSirlord Conteh
61' Желтая карточкаХеуэр Яннис
90'+8
Ход матча
5'
0:1
41'
50'
57'
59'
1:2
61'
Статистика матча
-
20 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
12 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
471 Количество передач 450
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
27
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Niclas Nadj
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Фортуна
Падерборн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.7
Среднее время на гол
72
128
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гинчек Даниэль
|1
|0.33
|Де Вейс Йорди
|1
|0.33
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sirlord Conteh
|1
|0.33
|Муслия Флоран
|1
|0.33
|Хеуэр Яннис
|1
|0.33
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
|Бильбия Филип
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Платте Феликс
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1
Фортуна - Пушкаш-Академия 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0
Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2
Результаты матчей
Фортуна
Падерборн
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|3 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|3 (1)
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Шальке 04
|Теродде Симон
|2 (2)
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1