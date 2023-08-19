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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 30312
Фортуна
1:2
Конец матча
Падерборн
0'
0:1
5' Гол
Муслия Флоран
41' Желтая карточка
Бильбия Филип
50' Желтая карточка
Kai Klefisch
1:1
57' Гол
Де Вейс Йорди
1:2
59' Гол
Sirlord Conteh
61' Желтая карточка
Хеуэр Яннис
90'+8
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
33
Marcel
Hoffmeier
19
Эзеквем
Кимберли
8
Кинсомби
Давид
22
Mattes
Hansen
27
Kai
Klefisch
30
Муслия
Флоран
11
Sirlord
Conteh
7
Бильбия
Филип
Фортуна
4-2-3-1
Падерборн
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Падерборн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
4:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
2:1
Б2
2:1
ТМС
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:6
ТМС
0:1
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:4

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.7

Среднее время на гол

72
128

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинчек Даниэль 1 0.33
Де Вейс Йорди 1 0.33
Циммерман Маттиас 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sirlord Conteh 1 0.33
Муслия Флоран 1 0.33
Хеуэр Яннис 1 0.33
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Бильбия Филип 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Николя Гавори 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 2 0
Муслиу Визар 0 1
Платте Феликс 1 0
Kai Klefisch 1 0
Бильбия Филип 1 0

Результаты матчей

Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1
Фортуна - Пушкаш-Академия 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0
Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

Фортуна
Падерборн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
7.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 2 4
9.
Фортуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Падерборн
 3 1 1 1 3 - 7 4
12.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
13.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ганза
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Г О О О О Л - Де Вейс Йорди бьет в цель!
    • 50'
      Kai Klefisch получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Бильбия Филип получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Кинсомби Давид сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Муслия Флоран бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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