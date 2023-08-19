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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Краснодар
0:0
Первый тайм: 36'
Локомотив Москва
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Сперцян Эдуард
Мощный удар Черникова (видео). М...

Ход матча

22'
Сперцян Эдуард
0:0
Прогнозы 138
Краснодар 69.6% (96)
X 13.8% (19)
Локомотив Москва 16.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Локомотив Москва
2.05
4.11
4.23
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Панталеао
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
7
Ахметов
Ильзат
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
59
Погостнов
Егор
3
Фассон
Лукас
77
Самошников
Илья
94
Рыбчинский
Дмитрий
6
Баринов
Дмитрий
17
Жемалетдинов
Рифат
93
Карпукас
Артём
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
Краснодар
4-3-3
Локомотив Москва
4-5-1

История личных встреч

Краснодар
Локомотив Москва

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.87

Среднее время на гол

52
103

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

1.76
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

51
96

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 3 (2) 0.6
Кордоба Джон 2 0.4
Батчи Жоау 1 0.2
Кайо Панталеао 1 0.2
Черников Александр 1 0.2
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.6
Пиняев Сергей 1 0.2
Дзюба Артём 1 0.2
Марадишвили Константин 1 0.2
Изидор Вильсон 1 0.2
Погостнов Егор 1 0.2
Глушенков Максим 0 0
Миранчук Антон 0 0
Самошников Илья 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Черников Александр 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0
Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4
Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2

Результаты матчей

Краснодар
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
7.
Ростов
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
11.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Сочи
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Сочи
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Ростов
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14.
Сочи
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    35'
    С правого фланга угловой теперь подала команда Владимира Ивича, но на этот раз обошлось без остроты у ворот "железнодорожников".
  • Опасный момент
    34'
    На левом фланге очередной угловой заработали "быки". Опасная подача последовала на дальнюю штангу, где Карпукас едва не отличился автоголом, но обошлось.
  • 33'
    С правого фланга подача на дальний край штрафной площади москвичей прошла на Волкова, который после обработки мяча сильно пробивал по воротам, однако сразу два защитника "Локо" были готовы здесь ставить блокшот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Баринов грубовато в середине поля срезал Ахметова, за что вполне мог получать в свой пассив жёлтую карточку, но Евгений Кукуляк решил, что пока ещё рано расчехлять карман.
  • Угловой
    31'
    Два угловых подряд с левого фланга выполнил Сперцян. Сначала от исполнял "сухой лист", но не застал врасплох Лантратова, после чего уже защитники отработали на "втором этаже".
  • Угловой
    30'
    В ответной контратаке "Краснодара" Кордоба с левого фланга начал резать угол, смещаясь на чужие ворота, но цепкий защитник "Локомотива" сумел отбить мяч на угловой.
  • 29'
    Не очень уверенно после подачи очередного углового у своих ворот играл на выходе Сафонов, но обороняющиеся всё же кое-как выбили мяч из штрафной площади, разрядив ситуацию.
  • Опасный момент
    28'
    Пиняев по левому краю разогнал контратаку "Локо", сыграв на правый край штрафной площади на Рыбчинкого, который попытался прострелить обратно на Сергея, но защитники южан выбили мяч на угловой.
  • Судья
    27'
    Ненахов на правом фланге атаки "Локомотива" подставлялся под Черникова и красиво упад, но свисток судьи молчит. Евгений Кукуляк назначил аут в пользу "Краснодара".
  • Фол, нарушение
    26'
    Кордоба в районе центральной линии попытался запрессинговать Карпукаса, но тот сумел убрать мяч в сторону, заставив вражеского нападающего нарушить на себе правила.
  • 25'
    Активно тренеры ведут себя во время минутного перерыва, стараясь дать максимальное количество подсказок своим подопечным. Очевидно, что у команд пока что не получается идеально выполнять требования своих наставников.
  • Судья
    24'
    Некоторые футболисты начали уже тяжеловато дышать. Очень жарко в Краснодаре. Арбитр во время очередной остановки матча отправил футболистов на водопой.
  • 23'
    Владимир Ивич аплодисментами подбадривает сейчас от кромки поля аплодисментами Сперцяна и всю свою команду. Действительно, хороший голевой шанс упущен, но нельзя унывать - впереди ещё много игрового времени.
  • Не забитый пенальти
    22'
    НЕТ ГОЛА! Специалист по отражению пенальти в РПЛ Лантратов не позволил забить Сперцяну, задавив того своим взглядом. В итоге Эдуард пробил мимо правого нижнего угла ворот.
  • Пенальти!
    21'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛОКОМОТИВА"! Классный пас прошёл от Сперцяна на правый край штрафной площади на Волкова. Навстречу с соперником ринулся Лантратов, но не успел. В итоге Сергей упал, а судья указал на точку.
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    • 20'
      С левого фланга диагональная подача от Пиняева следовала на дальний край штрафной площади хозяев в направлении Рыбчинского, но немного неточно получилось, так что мяч просто вышел за лицевую линию поля.
    • 19'
      Вертикальный резкий пас снова следовал на Пиняева по левому флангу, но в этой зоне оказался Черников, который перехватил игровой снаряд, после чего выполнил точный пас на Сафонова.
    • 18'
      В ответной атаке "Локомотива" заброс вперёд следовал на Пиняева, но на плечах Сергея повис более мощный оппонент, не позволив тому никуда убежать, после чего Кайо подоспел и отобрал мяч.
    • Опасный момент
      17'
      Длинный заброс на левый фланг прошёл на Батчи, который отдал пас немного в центр на Черникова, а Александр нанёс пушечный удар в дальний верхний угол, заставив Лантратова потрудиться. Вратарь в эффектном броске парировал мяч в сторону.
    • Угловой
      16'
      "Краснодар" на правом фланге заработал свой первый угловой в этот вечер. Сперцян от флажка выполнил низкую подачу на ближнюю штангу, которая была отбита ближайшим защитником "железнодорожников".
    • 15'
      Михаил Галактионов также достаточно активно принимает участие в этом матче, от кромки поля давая какие-то подсказки своим подопечным. Непросто ему докричаться до подопечных из-за шумных болельщиков.
    • 14'
      Букмекеры перед матчем видели сегодня фаворитом встречи "Краснодар", оценивая вероятность его победы в 50%. По 25% аналитики оценивали вероятность ничьей и победы "Локомотива".
    • Фол, нарушение
      13'
      Кордоба в середине поля снова заработал на себе штрафной удар. Великолепно этот крепкий парень умеет работать корпусом, так что отобрать мяч у него чисто практически невозможно.
    • 12'
      Активно у кромки поля жестикулирует Владимир Ивич. Пытается он как-то повлиять на игру, которая явно идёт не по его сценарию. Очень активны москвичи, владея в целом инициативой на поле.
    • 11'
      Не идёт пока что комбинационная игра у команды Владимира Ивича. В новой контратаке Глушенков врывался в штрафную площадку хозяев по правому краю, но под прессингом оппонента упустил мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      10'
      В глубине поля Ненахов попытался сработать на опережении против Кордобы, но тот грамотно отработал корпусом, заработав для своей команды штрафной удар. Вскоре после розыгрыша мяча "Краснодар" потерял мяч.
    • Травма, повреждение
      9'
      Повреждение получил Сперцян, которому пришлось оказать медицинскую помощь. После этого "железнодорожники" выполнили подачу стандарта от флажка, но в этом эпизоде уже Сафонов на выходе кулаками отбил мяч далеко.
    • Угловой
      8'
      Отзащищались гости и сами уже побежали в контратаку, в ходе которой передача на Рыбчинского пошла на правый край штрафной площади, но тому пробить по воротам всё же не позволили - в подкате Черников отбил мяч на угловой.
    • 7'
      Перехватили мяч краснодарцы, после чего попытались провести быструю контратаку, но она постепенно перешла в простое позиционное наступление.
    • Угловой
      6'
      Ещё один угловой заработали "железнодорожники", снова на левом фланге. Подача пошла на ближнюю штангу, но там на высоте были защитники "быков". Команда Михаила Галактионова снова работает на подборе.
    • 5'
      Отбились краснодарцы после подачи стандарта у своих ворот. Подбор остался за гостями, которые повели атака вторым темпом. Прошёл навес на голову Фассону, но тот пробил из не самого удобного положения несильно и неточно.
    • Угловой
      4'
      У "Локо" следовал заброс на быстроногого Пиняева на левый фланг, но не пустил к мяча Сергея Кайо, который просто выбил мяч на угловой.
    • 3'
      Совсем недавно "Урал" закончил свой матч в Калининграде, обыграв тамошнюю "Балтику", перехватив лидерство у "Краснодара". Так что команде Владимира Ивича нужна только победа, чтобы вернуть себе единоличное лидерство.
    • 2'
      Сразу активно "Краснодар" идёт в прессинг. Солидная поддержка сегодня у домашней команды. Разумеется, публика будет гнать вперёд своих любимцев.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 22'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Сперцян Эдуард пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Краснодар
    70% (98)
    Ничья
    13.6% (19)
    Локомотив Москва
    16.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.9% (87)
    Меньше
    28.1% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    40.7% (57)
    1:1 Ничья
    10% (14)
    1:0 Краснодар
    10% (14)
    1:2 Локомотив Москва
    8.6% (12)
    3:1 Краснодар
    5.7% (8)
    3:2 Краснодар
    3.6% (5)
    2:0 Краснодар
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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