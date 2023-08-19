Тур: 5. Стадион: Краснодар.
0:0
Первый тайм: 36'
Бонусы букмекеров
Ход матча
22'
0:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
1 ГилермеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Митай МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Краснодар
Локомотив Москва
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.71
0.87
Среднее время на гол
52
103
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
51
27
Голов в среднем за матч
1.76
0.93
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
51
96
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|0.6
|Кордоба Джон
|2
|0.4
|Батчи Жоау
|1
|0.2
|Кайо Панталеао
|1
|0.2
|Черников Александр
|1
|0.2
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|3
|0.6
|Пиняев Сергей
|1
|0.2
|Дзюба Артём
|1
|0.2
|Марадишвили Константин
|1
|0.2
|Изидор Вильсон
|1
|0.2
|Погостнов Егор
|1
|0.2
|Глушенков Максим
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Самошников Илья
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0
Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4
Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2
Результаты матчей
Краснодар
Локомотив Москва
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (1)
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Урал
|Гильерме Шеттине
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Краснодар
70% (98)
Ничья
13.6% (19)
Локомотив Москва
16.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
71.9% (87)
Меньше
28.1% (34)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)
Нет
17.36% (21)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
40.7% (57)
1:1 Ничья
10% (14)
1:0 Краснодар
10% (14)
1:2 Локомотив Москва
8.6% (12)
3:1 Краснодар
5.7% (8)
3:2 Краснодар
3.6% (5)
2:0 Краснодар
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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