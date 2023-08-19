Не очень уверенно после подачи очередного углового у своих ворот играл на выходе Сафонов, но обороняющиеся всё же кое-как выбили мяч из штрафной площади, разрядив ситуацию.

В ответной контратаке "Краснодара" Кордоба с левого фланга начал резать угол, смещаясь на чужие ворота, но цепкий защитник "Локомотива" сумел отбить мяч на угловой.

Два угловых подряд с левого фланга выполнил Сперцян. Сначала от исполнял "сухой лист", но не застал врасплох Лантратова, после чего уже защитники отработали на "втором этаже".

Баринов грубовато в середине поля срезал Ахметова, за что вполне мог получать в свой пассив жёлтую карточку, но Евгений Кукуляк решил, что пока ещё рано расчехлять карман.

С правого фланга подача на дальний край штрафной площади москвичей прошла на Волкова, который после обработки мяча сильно пробивал по воротам, однако сразу два защитника "Локо" были готовы здесь ставить блокшот.

На левом фланге очередной угловой заработали "быки". Опасная подача последовала на дальнюю штангу, где Карпукас едва не отличился автоголом, но обошлось.

С правого фланга угловой теперь подала команда Владимира Ивича, но на этот раз обошлось без остроты у ворот "железнодорожников".

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛОКОМОТИВА"! Классный пас прошёл от Сперцяна на правый край штрафной площади на Волкова. Навстречу с соперником ринулся Лантратов, но не успел. В итоге Сергей упал, а судья указал на точку.

НЕТ ГОЛА! Специалист по отражению пенальти в РПЛ Лантратов не позволил забить Сперцяну, задавив того своим взглядом. В итоге Эдуард пробил мимо правого нижнего угла ворот.

Владимир Ивич аплодисментами подбадривает сейчас от кромки поля аплодисментами Сперцяна и всю свою команду. Действительно, хороший голевой шанс упущен, но нельзя унывать - впереди ещё много игрового времени.

Некоторые футболисты начали уже тяжеловато дышать. Очень жарко в Краснодаре. Арбитр во время очередной остановки матча отправил футболистов на водопой.

Активно тренеры ведут себя во время минутного перерыва, стараясь дать максимальное количество подсказок своим подопечным. Очевидно, что у команд пока что не получается идеально выполнять требования своих наставников.

Кордоба в районе центральной линии попытался запрессинговать Карпукаса, но тот сумел убрать мяч в сторону, заставив вражеского нападающего нарушить на себе правила.

Ненахов на правом фланге атаки "Локомотива" подставлялся под Черникова и красиво упад, но свисток судьи молчит. Евгений Кукуляк назначил аут в пользу "Краснодара".

Пиняев по левому краю разогнал контратаку "Локо", сыграв на правый край штрафной площади на Рыбчинкого, который попытался прострелить обратно на Сергея, но защитники южан выбили мяч на угловой.

20' С левого фланга диагональная подача от Пиняева следовала на дальний край штрафной площади хозяев в направлении Рыбчинского, но немного неточно получилось, так что мяч просто вышел за лицевую линию поля.

19' Вертикальный резкий пас снова следовал на Пиняева по левому флангу, но в этой зоне оказался Черников, который перехватил игровой снаряд, после чего выполнил точный пас на Сафонова.

18' В ответной атаке "Локомотива" заброс вперёд следовал на Пиняева, но на плечах Сергея повис более мощный оппонент, не позволив тому никуда убежать, после чего Кайо подоспел и отобрал мяч.

17' Длинный заброс на левый фланг прошёл на Батчи, который отдал пас немного в центр на Черникова, а Александр нанёс пушечный удар в дальний верхний угол, заставив Лантратова потрудиться. Вратарь в эффектном броске парировал мяч в сторону.

16' "Краснодар" на правом фланге заработал свой первый угловой в этот вечер. Сперцян от флажка выполнил низкую подачу на ближнюю штангу, которая была отбита ближайшим защитником "железнодорожников".

15' Михаил Галактионов также достаточно активно принимает участие в этом матче, от кромки поля давая какие-то подсказки своим подопечным. Непросто ему докричаться до подопечных из-за шумных болельщиков.

14' Букмекеры перед матчем видели сегодня фаворитом встречи "Краснодар", оценивая вероятность его победы в 50%. По 25% аналитики оценивали вероятность ничьей и победы "Локомотива".

13' Кордоба в середине поля снова заработал на себе штрафной удар. Великолепно этот крепкий парень умеет работать корпусом, так что отобрать мяч у него чисто практически невозможно.

12' Активно у кромки поля жестикулирует Владимир Ивич. Пытается он как-то повлиять на игру, которая явно идёт не по его сценарию. Очень активны москвичи, владея в целом инициативой на поле.