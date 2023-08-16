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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 48
Краснодар 58.3% (28)
X 16.7% (8)
Локомотив Москва 25% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Локомотив Москва
1.93
4.20
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Локомотив Москва

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.87

Среднее время на гол

52
103

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

1.76
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

51
96

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 3 (2) 0.75
Кордоба Джон 2 0.5
Батчи Жоау 1 0.25
Кайо Панталеао 1 0.25
Черников Александр 1 0.25
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.75
Пиняев Сергей 1 0.25
Дзюба Артём 1 0.25
Марадишвили Константин 1 0.25
Изидор Вильсон 1 0.25
Погостнов Егор 1 0.25
Глушенков Максим 0 0
Миранчук Антон 0 0
Самошников Илья 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Черников Александр 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0
Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4
Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2

Результаты матчей

Краснодар
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
5.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
6.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Балтика
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Рубин
 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
14.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Сочи Алвес Марсело 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Краснодар 58.3% (28)
    X 16.7% (8)
    Локомотив Москва 25% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.93
    4.20
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва

    Исход игры
    Краснодар
    59.2% (29)
    Ничья
    16.3% (8)
    Локомотив Москва
    24.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    80.43% (37)
    Нет
    19.57% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    32.7% (16)
    1:2 Локомотив Москва
    16.3% (8)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    1:0 Краснодар
    14.3% (7)
    3:1 Краснодар
    6.1% (3)
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    Краснодар
    Локомотив Москва
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