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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Сочи
0:0
Первый тайм: 6'
Ростов
0'
Прогнозы 138
Сочи 30.4% (42)
X 35.5% (49)
Ростов 34.1% (47)
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Сочи
Ничья
Ростов
2.45
3.45
3.40
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12
Заболотный
Николай
45
Миладинович
Иван
3
Дркушич
Ваня
4
Литвинов
Вячеслав
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
14
Кравцов
Кирилл
17
Макарчук
Артём
7
Крамарич
Мартин
11
Джорджевич
Лука
6
Юсупов
Артур
30
Песьяков
Сергей
40
Вахания
Илья
4
Мелёхин
Виктор
18
Прохин
Данила
28
Чернов
Евгений
7
Акбашев
Роман
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
11
Ионов
Алексей
27
Комличенко
Николай
9
Мохеби
Мохаммад
Сочи
3-4-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Сочи
Ростов

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
WЗКР
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
10:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
3

Голов в среднем за матч

4.2
0.75

Среднее время на гол

21
120

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

2.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

32
101

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силвейра Мигел 1 0.25
Крамарич Мартин 1 0.25
Дркушич Ваня 1 0.25
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.25
Джорджевич Лука 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.75
Осипенко Максим 1 0.25
Голенков Егор 1 0.25
Тугарев Роман 1 0.25
Лангович Андрей 1 0.25
Уткин Даниил 0 0
Вахания Илья 0 0
Мохеби Мохаммад 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 1 1
Джорджевич Лука 2 0
Юсупов Артур 1 0
Миладинович Иван 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 2 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Комличенко Николай 1 0
Уткин Даниил 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
6
Сочи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0
Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1
Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2

Результаты матчей

Сочи
Ростов

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сочи
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
7.
Ростов
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
11.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Сочи
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Сочи
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Ростов
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14.
Сочи
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    6'
    Сильный прострел во вратарскую последовал от углового флажка, футболист "Ростова" вынес мяч на второй угловой! 
  • Угловой
    5'
    Вот только на пятой минуте футболисты "Сочи" смогли добраться до ворот соперника и сразу же заработали угловой на левом фланге. Ждём розыгрыш! 
  • Фол, нарушение
    4'
    После навесной передачи от углового флажка, арбитр зафиксировал нарушение правил в атаке со стороны "Ростова". Сейчас хозяева поля неторопливо начнут игру. 
  • 3'
    Прижали ростовчане соперника к воротам! Очередной угловой сейчас разыграют футболисты "Ростова" и вновь с левого фланга. 
  • Угловой
    2'
    Мяч после заброса от углового флажка оказался в руках Заболотного. Ничего опасного не произошло. Голкипер даже не прыгал толком. 
  • 1'
    Мохеби хорошо поборолся на левом фланге атаки и заработал угловой для своей команды. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток главного арбитра встречи! С центра поля мяч в игру ввели футболисты "Ростова". 
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сочи 0:0 Ростов

Исход игры
Сочи
30.7% (43)
Ничья
35.7% (50)
Ростов
33.6% (47)
Тотал 2.5
Больше
39.67% (48)
Меньше
60.33% (73)
Обе команды забьют
Да
76.03% (92)
Нет
23.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (44)
2:1 Сочи
15% (21)
1:2 Ростов
15% (21)
1:0 Сочи
10.7% (15)
0:1 Ростов
8.6% (12)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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Сочи
Ростов
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