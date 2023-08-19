Первый тайм

6' Сильный прострел во вратарскую последовал от углового флажка, футболист "Ростова" вынес мяч на второй угловой!

5' Вот только на пятой минуте футболисты "Сочи" смогли добраться до ворот соперника и сразу же заработали угловой на левом фланге. Ждём розыгрыш!

4' После навесной передачи от углового флажка, арбитр зафиксировал нарушение правил в атаке со стороны "Ростова". Сейчас хозяева поля неторопливо начнут игру.

3' Прижали ростовчане соперника к воротам! Очередной угловой сейчас разыграют футболисты "Ростова" и вновь с левого фланга.

2' Мяч после заброса от углового флажка оказался в руках Заболотного. Ничего опасного не произошло. Голкипер даже не прыгал толком.

1' Мохеби хорошо поборолся на левом фланге атаки и заработал угловой для своей команды.