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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Ростов
Прогнозы 52
Сочи 38.5% (20)
X 28.8% (15)
Ростов 32.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Ростов
2.47
3.70
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Ростов

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
WЗКР
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
10:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
3

Голов в среднем за матч

4.2
0.75

Среднее время на гол

21
120

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

2.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

32
101

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силвейра Мигел 1 0.25
Крамарич Мартин 1 0.25
Дркушич Ваня 1 0.25
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.25
Джорджевич Лука 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.75
Осипенко Максим 1 0.25
Голенков Егор 1 0.25
Тугарев Роман 1 0.25
Лангович Андрей 1 0.25
Уткин Даниил 0 0
Вахания Илья 0 0
Мохеби Мохаммад 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 1 1
Джорджевич Лука 2 0
Юсупов Артур 1 0
Миладинович Иван 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 2 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Комличенко Николай 1 0
Уткин Даниил 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
6
Сочи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0
Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1
Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2

Результаты матчей

Сочи
Ростов

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сочи
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
5.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
6.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Балтика
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Рубин
 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
14.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Сочи Алвес Марсело 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Сочи 38.5% (20)
    X 28.8% (15)
    Ростов 32.7% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Ростов
    2.47
    3.70
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - Ростов

    Исход игры
    Сочи
    37.7% (20)
    Ничья
    28.3% (15)
    Ростов
    34% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    2:1 Сочи
    17% (9)
    1:2 Ростов
    15.1% (8)
    1:0 Сочи
    13.2% (7)
    0:1 Ростов
    11.3% (6)
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