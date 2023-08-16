Тур: 5. Стадион: Фишт.
История личных встреч
Сочи
Ростов
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
3
Голов в среднем за матч
4.2
0.75
Среднее время на гол
21
120
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
2.78
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
32
101
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силвейра Мигел
|1
|0.25
|Крамарич Мартин
|1
|0.25
|Дркушич Ваня
|1
|0.25
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.25
|Джорджевич Лука
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.75
|Осипенко Максим
|1
|0.25
|Голенков Егор
|1
|0.25
|Тугарев Роман
|1
|0.25
|Лангович Андрей
|1
|0.25
|Уткин Даниил
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Мохеби Мохаммад
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|1
|1
|Джорджевич Лука
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
6
Сочи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0
Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1
Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2
Результаты матчей
Сочи
Ростов
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сочи
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (1)
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Урал
|Гильерме Шеттине
|1 1
|Сочи
|Алвес Марсело
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Ростов
Исход игры
Сочи
37.7% (20)
Ничья
28.3% (15)
Ростов
34% (18)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
69.57% (32)
Нет
30.43% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (13)
2:1 Сочи
17% (9)
1:2 Ростов
15.1% (8)
1:0 Сочи
13.2% (7)
0:1 Ростов
11.3% (6)
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