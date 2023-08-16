Тур: 5. Стадион: Калининград.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Балтика
Урал
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.6
Среднее время на гол
108
56
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
0.82
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
61
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|1
|0.25
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.25
|Кузьмин Максим
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|2
|0.5
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.5
|Бикфалви Эрик
|1
|0.25
|Аюпов Тимур
|1
|0.25
|Каштанов Алексей
|1 (1)
|0.25
|Юшин Александр
|0
|0
|Гильерме Шеттине
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Радмановац Никола
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильерме Шеттине
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Кулаков Денис
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
5
Балтика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1
Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0
Урал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0
Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0
Результаты матчей
Балтика
Урал
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Балтика
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (1)
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Урал
|Гильерме Шеттине
|1 1
|Сочи
|Алвес Марсело
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - Урал
Исход игры
Балтика
27.8% (15)
Ничья
24.1% (13)
Урал
48.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (27)
Меньше
43.75% (21)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
1:2 Урал
35.2% (19)
1:1 Ничья
20.4% (11)
2:1 Балтика
13% (7)
1:0 Балтика
9.3% (5)
0:2 Урал
3.7% (2)
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