  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Урал
Прогнозы 53
Балтика 28.3% (15)
X 24.5% (13)
Урал 47.2% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Урал
2.70
3.70
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Балтика
Урал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:7
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.6

Среднее время на гол

108
56

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

0.82
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
61

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.25
Мусаев Тамерлан 1 0.25
Кузьмин Максим 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 2 0.5
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.5
Бикфалви Эрик 1 0.25
Аюпов Тимур 1 0.25
Каштанов Алексей 1 (1) 0.25
Юшин Александр 0 0
Гильерме Шеттине 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузьмин Максим 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Радмановац Никола 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильерме Шеттине 1 1
Помазун Илья 2 0
Кулаков Денис 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
5
Балтика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1
Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0
Урал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0
Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0

Результаты матчей

Балтика
Урал

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Балтика
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
5.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
6.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Балтика
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Рубин
 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
14.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Сочи Алвес Марсело 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Балтика 28.3% (15)
    X 24.5% (13)
    Урал 47.2% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Урал
    2.70
    3.70
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Балтика - Урал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Урал

    Исход игры
    Балтика
    27.8% (15)
    Ничья
    24.1% (13)
    Урал
    48.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (27)
    Меньше
    43.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    35.2% (19)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    2:1 Балтика
    13% (7)
    1:0 Балтика
    9.3% (5)
    0:2 Урал
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    Урал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     