Ещё один угловой заработало "Динамо". Фомин разогнал корнер с Макаровым, Денис с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тороп сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый угол штрафной площади, где уже подбор был за "армейцами".

Три минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма.

Скопинцев с левой половины поля сильно направил мяч в центр штрафной площади, Тюкавин не смог в касание совершить подправление в створ ворот, мяч в итоге ушёл в сторону от цели.

Мойзес на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Нгамалё. Игроки "Динамо" заработали довольно опасный стандарт.

Фомин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, сначала у Маричаля не получилось головой пробить по воротам, а затем уже и Нгамалё не дали пробить в падении "боковыми ножницами".

Ещё один угловой удалось заработать "Динамо". Фомин выполнил подачу в центр к линии вратарской, Виллиан головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча ЦСКА в дерби обыгрывает "Динамо" со счётом 1:0. Обе команды показывают довольно яркий футбол, но всё же "армейцы" играют более качественно, а поэтому команда Владимира Федотова вполне заслуженно ведёт в счёте.

Полузащитник "Динамо" Николя Нгамалё получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. В борьбе за мяч Нгамалё отмахнулся от Мендеса и попал по лицу сопернику.

Чалов получил по ногам от Макарова при попытке пройти вперёд по левому флангу, Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше.

Скопинцев в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Нгамалё из центра поля выполнил передачу на ход Смолову по левому флангу, Фёдор убежал к левому углу штрафной площади, но затем Набабкин с партнёрами по команде перехватили мяч.

Макаров с правого фланга выполнил плохую подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Торопу.

Угловой у ворот "Динамо". Обляков выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бессмертный в борьбе с Заболотным выбил мяч на повторный корнер.

Обляков с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Виллиан Роша опасно поднял ногу при попытке пробить по воротам, в итоге центральный защитник ЦСКА получил жёлтую карточку.

Угловой у ворот ЦСКА. Макаров выполнил плохую подачу на ближний угол вратарской, "армейцы" отбились при этом стандарте без особого труда.

Из центрального круга Зделар пробил по воротам после ошибки Смолова, Шунин успел вернуться во вратарскую, в итоге Антон в прыжке перевёл мяч на угловой.

Обляков с углового выполнил подачу практически в центр к линии вратарской, Виллиан оторвался от Фомина и в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Смолов в центре поля откровенно сорвал контратаку ЦСКА. В центре поля Смолов нарушил правила против Глебова. Павел Кукуян только устно предупредил одного из лидеров "Динамо".

Обляков при проходе вперёд по левой половине поля отыгрался со Зделаром, далее Иван выполнил подачу в центр штрафной площади, Мухин выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

Мойзес на левом фланге раскачал Бессмертного и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Маричаль грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на левый фланг.

Смолов теперь уже нарушил правила против Облякова на левом фланге у своей штрафной площади. ЦСКА заработал довольно опасный стандарт.

Обляков со стандарта низом отправил мяч в центр штрафной площади, Набабкин пяткой выполнил передачу к линии вратарской, Заболотный не смог подстроиться под мяч, но отскок от Антона был к левому углу вратарской, где был Чалов, Фёдор в свою очередь отправил мяч чуть назад на левый угол штрафной площади, Набабкин пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Фомин в борьбе за мяч на своей половине поля подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и дал справедливый свисток в пользу ЦСКА,

Мойзес со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Динамо", которую грамотно выстроил Шунин.

Лаксальт разогнал атаку по правой половине поля и затем Диего выполнил передачу к лицевой линии поля, Бессмертный выполнил подачу в центр штрафной площади, Виллиан хорошо сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

26' Чалов в центре поля огрел по ногам Лаксальта, но Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше.

25' Мендес получил под "солнечное сплетение" краем ноги от Макарова, который играл по мячу и не видел соперника. Павел Кукуян остановил игру, но полузащитник ЦСКА быстро показал, что он готов играть дальше.

24' Макаров со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ЦСКА сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля.

23' Мойзес на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Макарова. "Динамо" тщательно готовится к стандарту.

22' Нгамалё попытался в очередной раз разогнать атаку "Динамо" по правому флангу, Мойзес грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

21' Смолов после рывка вперёд по левой половине поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Тороп выловил его без особого труда.

20' Нгамалё при развитии контратаки с левого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Макаров долго обрабатывал мяч и уже потерял остроту, а далее прострел в центр штрафной площади Дениса уже перехватил Мойзес.

19' Обляков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Чалов не стал в касание бить по воротам, а вот уже скидка в центр к линии вратарской на Заболотного у Фёдора не прошла.

18' Чалов теперь уже пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Динамо".

17' Смолов подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади, Фёдор сразу де пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

16' Нгамалё при проходе вперёд по правому флангу обыграл Виллиана, далее Николя выполнил подачу от лицевой линии поля в центр штрафной площади, Мойзес грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих владений.

15' Виллиан с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Заболотному, Шунин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

14' Макаров с правого фланга выполнил слишком сильный прострел в центр штрафной площади, Тюкавин не смог обработать тяжёлый мяч, будет удар от ворот.

13' Чалов ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Фёдор заигрался и в итоге Лаксальт вернул мяч для своей команды.

12' Мендес пробил в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Шунин всё контролировал.

11' Мухин с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Чалов не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Заболотный!!! Зделар с левой половины поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Глебов обработал мяч и сбросил его чуть назад на Мухина, Максим попытался перебросить мяч в дальний угол ворот, но Шунин успел среагировать и отбить мяч к левому углу вратарской, где уже первым на добивании оказался Заболотный, Антон головой пробил в ближний угол ворот, Шунин при перемещении успел коснуться мяча вновь, но всё же тот на этот раз оказался в сетке.

9' Смолов совершил рывок вперёд по правому флангу, далее при входе в штрафную площадь Фёдор раскачал Зделара и выполнил прострел во вратарскую, Тороп не сразу, но всё же выловил мяч.

8' Нгамалё в центре поля огрел по ногам Глебова. Игроки ЦСКА довольно быстро разыграли стандарт.

7' Нгамалё протащил мяч по левой половине поля к линии штрафной площади, далее Тюкавин с помощью рикошета от Набабкина смог доставить мяч на правый угол штрафной площади, Макаров сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

6' Напомним, что сегодня в Москве довольно жарко, а поэтому показывать матч на высоких скоростях футболистам будет проблематично.

5' Тюкавин пробил в ближний угол ворот с левого угла штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Тороп всё контролировал.

4' Нгамалё пробил в дальний угол ворот от левого угла штрафной площади, Виллиан грамотно сыграл по позиции и заблокировал попытку.

3' Обляков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Динамо" уверенно перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку.

2' Маричаль сразу же попал под прессинг Заболотного у линии штрафной площади, в итоге Николас сыграл не самым лучшим образом и отправил мяч на угловой.