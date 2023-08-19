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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Динамо Москва
0:1
Перерыв
ЦСКА Москва
0'
0:1
6' Гол
Заболотный Антон
34' Желтая карточка
Нгамалё Николя
41' Желтая карточка
Виллиан
Набабкин пробил выше ворот (виде...
Голевой момент Роши (видео). МИР...
Зделар едва не забил со своей по...
0:1. Гол Антона Заболотного (вид...
Макаров пробил выше цели (видео)...

Ход матча

6'
0:1
Заболотный Антон
34'
Нгамалё Николя
 
41'
 
Виллиан
Прогнозы 193
Динамо Москва 28.5% (55)
X 35.2% (68)
ЦСКА Москва 36.3% (70)
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4.10
2.60
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1
Шунин
Антон
80
Бессмертный
Станислав
3
Бальбуэна
Фабиан
18
Маричаль
Николас
7
Скопинцев
Дмитрий
77
Макаров
Денис
93
Лаксальт
Диего
10
Смолов
Фёдор
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
49
Тороп
Владислав
14
Набабкин
Кирилл
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
17
Глебов
Кирилл
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
10
Обляков
Иван
6
Мухин
Максим
91
Заболотный
Антон
9
Чалов
Фёдор
Динамо Москва
4-5-1
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Динамо Москва
ЦСКА Москва

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

36 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
12 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

BБК
6:3
BБК
0:5
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.95
1.18

Среднее время на гол

95
76

Всего голов

43
49

Голов в среднем за матч

1.19
1.36

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

75
66

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 3 0.6
Смолов Фёдор 2 0.4
Захарян Арсен 1 0.2
Грулёв Вячеслав 1 0.2
Макаров Денис 1 0.2
Бессмертный Станислав 1 0.2
Нгамалё Николя 0 0
Лаксальт Диего 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 4 (4) 0.8
Заболотный Антон 3 0.6
Мухин Максим 2 0.4
Рядно Михаил 1 0.2
Гайич Милан III 1 0.2
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смолов Фёдор 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Макаров Денис 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Маричаль Николас 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес 2 0
Гайич Милан III 0 1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Виллиан Роша 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
6
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3
Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3
Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
5.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
6.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
11.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Балтика
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
14.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча ЦСКА в дерби обыгрывает "Динамо" со счётом 1:0. Обе команды показывают довольно яркий футбол, но всё же "армейцы" играют более качественно, а поэтому команда Владимира Федотова вполне заслуженно ведёт в счёте. 
  • Угловой
    45'
    Ещё один угловой удалось заработать "Динамо". Фомин выполнил подачу в центр к линии вратарской, Виллиан головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 45'
    Фомин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, сначала у Маричаля не получилось головой пробить по воротам, а затем уже и Нгамалё не дали пробить в падении "боковыми ножницами". 
  • Фол, нарушение
    45'
    Мойзес на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Нгамалё. Игроки "Динамо" заработали довольно опасный стандарт. 
  • 45'
    Скопинцев с левой половины поля сильно направил мяч в центр штрафной площади, Тюкавин не смог в касание совершить подправление в створ ворот, мяч в итоге ушёл в сторону от цели. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Ещё один угловой заработало "Динамо". Фомин разогнал корнер с Макаровым, Денис с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тороп сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый угол штрафной площади, где уже подбор был за "армейцами". 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот ЦСКА. Макаров выполнил плохую подачу на ближний угол вратарской, "армейцы" отбились при этом стандарте без особого труда. 
  • Желтая карточка
    43'
    Обляков с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Виллиан Роша опасно поднял ногу при попытке пробить по воротам, в итоге центральный защитник ЦСКА получил жёлтую карточку. 
  • Угловой
    42'
    Угловой у ворот "Динамо". Обляков выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бессмертный в борьбе с Заболотным выбил мяч на повторный корнер. 
  • 41'
    Макаров с правого фланга выполнил плохую подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Торопу. 
  • 40'
    Нгамалё из центра поля выполнил передачу на ход Смолову по левому флангу, Фёдор убежал к левому углу штрафной площади, но затем Набабкин с партнёрами по команде перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Скопинцев в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    38'
    Чалов получил по ногам от Макарова при попытке пройти вперёд по левому флангу, Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше. 
  • Желтая карточка
    37'
    Полузащитник "Динамо" Николя Нгамалё получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. В борьбе за мяч Нгамалё отмахнулся от Мендеса и попал по лицу сопернику. 
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    • 36'
      Лаксальт разогнал атаку по правой половине поля и затем Диего выполнил передачу к лицевой линии поля, Бессмертный выполнил подачу в центр штрафной площади, Виллиан хорошо сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 35'
      Мойзес со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Динамо", которую грамотно выстроил Шунин. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Фомин в борьбе за мяч на своей половине поля подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и дал справедливый свисток в пользу ЦСКА, 
    • Опасный момент
      33'
      Обляков со стандарта низом отправил мяч в центр штрафной площади, Набабкин пяткой выполнил передачу к линии вратарской, Заболотный не смог подстроиться под мяч, но отскок от Антона был к левому углу вратарской, где был Чалов, Фёдор в свою очередь отправил мяч чуть назад на левый угол штрафной площади, Набабкин пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Смолов теперь уже нарушил правила против Облякова на левом фланге у своей штрафной площади. ЦСКА заработал довольно опасный стандарт. 
    • 31'
      Мойзес на левом фланге раскачал Бессмертного и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Маричаль грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • 30'
      Обляков при проходе вперёд по левой половине поля отыгрался со Зделаром, далее Иван выполнил подачу в центр штрафной площади, Мухин выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Смолов в центре поля откровенно сорвал контратаку ЦСКА. В центре поля Смолов нарушил правила против Глебова. Павел Кукуян только устно предупредил одного из лидеров "Динамо". 
    • Угловой
      28'
      Обляков с углового выполнил подачу практически в центр к линии вратарской, Виллиан оторвался от Фомина и в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Опасный момент
      27'
      Из центрального круга Зделар пробил по воротам после ошибки Смолова, Шунин успел вернуться во вратарскую, в итоге Антон в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Судья
      26'
      Чалов в центре поля огрел по ногам Лаксальта, но Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Мендес получил под "солнечное сплетение" краем ноги от Макарова, который играл по мячу и не видел соперника. Павел Кукуян остановил игру, но полузащитник ЦСКА быстро показал, что он готов играть дальше. 
    • 24'
      Макаров со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ЦСКА сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Мойзес на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Макарова. "Динамо" тщательно готовится к стандарту. 
    • 22'
      Нгамалё попытался в очередной раз разогнать атаку "Динамо" по правому флангу, Мойзес грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 21'
      Смолов после рывка вперёд по левой половине поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Тороп выловил его без особого труда. 
    • 20'
      Нгамалё при развитии контратаки с левого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Макаров долго обрабатывал мяч и уже потерял остроту, а далее прострел в центр штрафной площади Дениса уже перехватил Мойзес. 
    • 19'
      Обляков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Чалов не стал в касание бить по воротам, а вот уже скидка в центр к линии вратарской на Заболотного у Фёдора не прошла. 
    • 18'
      Чалов теперь уже пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Динамо". 
    • 17'
      Смолов подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади, Фёдор сразу де пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 16'
      Нгамалё при проходе вперёд по правому флангу обыграл Виллиана, далее Николя выполнил подачу от лицевой линии поля в центр штрафной площади, Мойзес грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих владений. 
    • 15'
      Виллиан с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Заболотному, Шунин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • 14'
      Макаров с правого фланга выполнил слишком сильный прострел в центр штрафной площади, Тюкавин не смог обработать тяжёлый мяч, будет удар от ворот. 
    • 13'
      Чалов ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Фёдор заигрался и в итоге Лаксальт вернул мяч для своей команды. 
    • 12'
      Мендес пробил в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Шунин всё контролировал. 
    • 11'
      Мухин с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Чалов не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Описание гола
      10'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Заболотный!!! Зделар с левой половины поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Глебов обработал мяч и сбросил его чуть назад на Мухина, Максим попытался перебросить мяч в дальний угол ворот, но Шунин успел среагировать и отбить мяч к левому углу вратарской, где уже первым на добивании оказался Заболотный, Антон головой пробил в ближний угол ворот, Шунин при перемещении успел коснуться мяча вновь, но всё же тот на этот раз оказался в сетке. 
    • 9'
      Смолов совершил рывок вперёд по правому флангу, далее при входе в штрафную площадь Фёдор раскачал Зделара и выполнил прострел во вратарскую, Тороп не сразу, но всё же выловил мяч. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Нгамалё в центре поля огрел по ногам Глебова. Игроки ЦСКА довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      7'
      Нгамалё протащил мяч по левой половине поля к линии штрафной площади, далее Тюкавин с помощью рикошета от Набабкина смог доставить мяч на правый угол штрафной площади, Макаров сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.
    • 6'
      Напомним, что сегодня в Москве довольно жарко, а поэтому показывать матч на высоких скоростях футболистам будет проблематично. 
    • 5'
      Тюкавин пробил в ближний угол ворот с левого угла штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Тороп всё контролировал. 
    • 4'
      Нгамалё пробил в дальний угол ворот от левого угла штрафной площади, Виллиан грамотно сыграл по позиции и заблокировал попытку. 
    • Угловой
      3'
      Обляков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Динамо" уверенно перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку. 
    • 2'
      Маричаль сразу же попал под прессинг Заболотного у линии штрафной площади, в итоге Николас сыграл не самым лучшим образом и отправил мяч на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и битва между "Динамо" и ЦСКА началась. "Армейцы" пока что никак не могут найти оптимальный для себя состав из-за ухода футболистов, а поэтому сегодня команда Марцела Лички на домашнем поле вполне может побороться за три очка. 
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Виллиан Роша получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Нгамалё Николя получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Заболотный Антон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    28.5% (55)
    Ничья
    35.2% (68)
    ЦСКА Москва
    36.3% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.9% (78)
    Меньше
    37.1% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    92.74% (115)
    Нет
    7.26% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    19.7% (38)
    1:2 ЦСКА Москва
    15.5% (30)
    2:1 Динамо Москва
    13% (25)
    2:2 Ничья
    8.8% (17)
    0:1 ЦСКА Москва
    2.6% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    1.6% (3)
    1:0 Динамо Москва
    1% (2)
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