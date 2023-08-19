Брандт от углового флага навесил к ближней штанге, где Ройс сделал скидку к дальней. Хуммельс в падении немного не добрался головой до мяча.

Мален слева красиво проскочил между двумя соперниками, но его передачу в штрафную площадь на Ройса перехватили защитники "Кёльна".

Быструю атаку провели хозяева, но перед входом в штрафную площадь возникли проблемы. Небольшие рикошеты сильно усложнили обработку мяча Забитцеру и Ройсу.

Брандт слева продвинулся вперёд. где смог заработать только аут.

Подача Кайнца справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за противоположную бровку.

Рюэрсон справа навесил к дальней штанге, где оказались только соперники.

Брандт от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Забитцера, которому сыграть с обострением не удалось.

А вот и первый момент у гостей! Джан слева отличной передачей вывел слева к воротам Брандта, удар которого с острого угла Швебе смог отразить.

Брандт исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.

24' Айтекин отправил команды к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.

23' Брандт справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда игроки "Кёльна" мяч выбили.

22' Вальдшмидт на фланге зацепил ногу Малена.

20' Карстенсен в центре поля прихватил руками за футболку Бенсебаини.

19' Вальдшмидт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

18' Зельке по центру вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров с рикошетом от Зюле пробил в перекладину.

17' Мален у своей штрафной площади сыграл в отборе и красиво ушёл от прессинга соперников.

16' Хуммельс в штрафной площади перехватил передачу Карстенсена с фланга на Любичича.

15' Первая треть тайма приближается к завершению. "Боруссия" владеет заметным преимуществом, но не нанесла ни одного удара по воротам. Гости отметились одним ударом по воротам в самом дебюте встречи.