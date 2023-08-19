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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 40'
Кёльн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Боруссия Д 97.5% (119)
X 1.6% (2)
Кёльн 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Кёльн
1.81
5.48
7.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
5
Бенсебаини
Рами
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
21
Мален
Дониэлл
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
9
Аллер
Себастьян
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
18
Карстенсен
Расмус
11
Кайнц
Флориан
9
Вальдшмидт
Лука
27
Зельке
Дейви
Боруссия Д
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Кёльн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

25 матчей

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
6:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

2.58
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.58

Среднее время на гол

61
154

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

2
1.32

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
68

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2
Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Дукш Марвин 1
Вольфсбург Герхардт Янник 1
Фрайбург Линхарт Филипп 1
Бавария Мин-Чжэ Ким 1
Аугсбург Дорш Никлас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    40'
    Пас Вальдшмидта справа вперёд застал Зельке в офсайде.
  • 39'
    Навес Малена слева получился в руки Швебе.
  • 38'
    Прострел Карстенсена слева в центр штрафной площади перехватил Забитцер.
  • Фол, нарушение
    37'
    Зельке в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 36'
    Удар Мартеля с двадцати трёх метров заблокировал Брандт.
  • 35'
    Мален слева красиво проскочил между двумя соперниками, но его передачу в штрафную площадь на Ройса перехватили защитники "Кёльна".
  • Угловой
    34'
    Брандт от углового флага навесил к ближней штанге, где Ройс сделал скидку к дальней. Хуммельс в падении немного не добрался головой до мяча.
  • Угловой
    33'
    Брандт исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    32'
    А вот и первый момент у гостей! Джан слева отличной передачей вывел слева к воротам Брандта, удар которого с острого угла Швебе смог отразить.
  • 31'
    Удар Брандта слева с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • Угловой
    30'
    Брандт от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Забитцера, которому сыграть с обострением не удалось.
  • 29'
    Рюэрсон справа навесил к дальней штанге, где оказались только соперники.
  • 28'
    Подача Кайнца справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за противоположную бровку.
  • 27'
    Брандт слева продвинулся вперёд. где смог заработать только аут.
  • 26'
    Быструю атаку провели хозяева, но перед входом в штрафную площадь возникли проблемы. Небольшие рикошеты сильно усложнили обработку мяча Забитцеру и Ройсу.
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    • 24'
      Айтекин отправил команды к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.
    • 23'
      Брандт справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда игроки "Кёльна" мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      22'
      Вальдшмидт на фланге зацепил ногу Малена.
    • Фол, нарушение
      20'
      Карстенсен в центре поля прихватил руками за футболку Бенсебаини.
    • Угловой
      19'
      Вальдшмидт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • Штанга
      18'
      Зельке по центру вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров с рикошетом от Зюле пробил в перекладину.
    • 17'
      Мален у своей штрафной площади сыграл в отборе и красиво ушёл от прессинга соперников.
    • 16'
      Хуммельс в штрафной площади перехватил передачу Карстенсена с фланга на Любичича.
    • 15'
      Первая треть тайма приближается к завершению. "Боруссия" владеет заметным преимуществом, но не нанесла ни одного удара по воротам. Гости отметились одним ударом по воротам в самом дебюте встречи.
    • 14'
      Маен справа не смог обыграть соперника. На подборе сыграл Рюэрсон, который навес к дальней штанге исполнил слишком сильно.
    • Офсайд
      13'
      Зельке справа забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      12'
      Хуммельс в центре поля подтолкнул в спину Зельке.
    • 11'
      Удар Забитцера с двадцати семи метров соперники заблокировали.
    • 10'
      Прострел Малена справа в штрафную площадь заблокировал Пакарада.
    • 9'
      "Боруссия" постепенно смещает игру к штрафной площади гостей. Пока всё проходит без ударов по воротам.
    • 8'
      Мален справа попытался прорваться в штрафную площадь и оказался на газоне. Айтекин располагался рядом и нарушения со стороны защитников "Кёльна" не усмотрел.
    • Фол, нарушение
      7'
      Пакарада на чужой половине поля опасно прыгнул в ноги Рюэрсону. Айтекин ограничился устным внушением игроку "Кёльна".
    • 6'
      "Кёльн" старается высоко прессинговать соперника. Хозяева первые минуты встречи больше контролируют мяч, но постоянно ощущают на себе давление соперника.
    • Фол, нарушение
      5'
      Аллер в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 4'
      Мален справа смог выбраться из окружения соперников с помощью дриблинга и настойчивости.
    • 3'
      Удар Пакарады слева с двадцати двух метров был заблокирован, и мяч спокойно прилетел в руки Кобелю.
    • 2'
      "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Кёльн" - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сигнал Идуна Парк"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.6% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Кёльн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (72)
    Меньше
    36.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (65)
    Нет
    42.98% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    27.6% (34)
    2:1 Боруссия Д
    23.6% (29)
    3:1 Боруссия Д
    22% (27)
    1:0 Боруссия Д
    6.5% (8)
    3:0 Боруссия Д
    4.9% (6)
    4:1 Боруссия Д
    3.3% (4)
    3:2 Боруссия Д
    1.6% (2)
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