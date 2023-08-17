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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Кёльн
Прогнозы 44
Боруссия Д 100% (44)
X 0% (0)
Кёльн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Кёльн
1.51
5.40
7.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
Кёльн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

25 матчей

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
6:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

2.58
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.58

Среднее время на гол

61
154

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

2
1.32

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
68

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2
Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Боруссия Д 100% (44)
    X 0% (0)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Кёльн
    1.51
    5.40
    7.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Кёльн

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    35.6% (16)
    2:1 Боруссия Д
    22.2% (10)
    3:1 Боруссия Д
    15.6% (7)
    1:0 Боруссия Д
    11.1% (5)
    3:0 Боруссия Д
    8.9% (4)
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    Боруссия Д
    Кёльн
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