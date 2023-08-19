Тур: 1. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 25890 Главный судья: Шлагер Даниэль
4:4
Конец матча
0'
0:1
13' ГолИтакура Ко
23' Желтая карточкаДорш Никлас
0:2
27' ГолЧванчара Томаш
1:2
29' ГолРеджбекай Элвис
32' Желтая карточкаЧванчара Томаш
1:3
37' ГолНгуму Натан
2:3
41' ГолБауэр Максимилиан
45' Желтая карточкаНойхаус Флориан
3:3
45' ПенальтиМихель Свен
4:3
76' ГолВаргас Рубен
4:4
90' ПенальтиЧванчара Томаш
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
0:1
23'
27'
0:2
29'
1:2
32'
37'
1:3
41'
45'
45'
3:3
76'
4:3
90'
4:4
Статистика матча
-
4 Голы 4
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
8 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
241 Количество передач 148
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
30
Дорш
Никлас
20
Михель
Свен
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Энгельс АрнеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
-
36 Mert Komur
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Боруссия М
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.92
1.07
Среднее время на гол
46
84
Всего голов
45
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|1 (1)
|1
|Бауэр Максимилиан
|1
|1
|Реджбекай Элвис
|1
|1
|Варгас Рубен
|1
|1
|Титц Филлип
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чванчара Томаш
|2 (1)
|2
|Итакура Ко
|1
|1
|Нгуму Натан
|1
|1
|Онора Франк
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорш Никлас
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Чванчара Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1
Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0
Результаты матчей
Аугсбург
Боруссия М
Точный счет
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:4
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|2
|Бавария
|Сане Лерой
|2
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|2
|Штутгарт
|Мвумпа Силас
|2
|Боруссия М
|Чванчара Томаш
|2
|Вердер
|Дукш Марвин
|1
|Вольфсбург
|Герхардт Янник
|1
|Фрайбург
|Линхарт Филипп
|1
|Бавария
|Мин-Чжэ Ким
|1
|Аугсбург
|Дорш Никлас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 4:4 Боруссия М
Исход игры
Аугсбург
19.3% (23)
Ничья
35.3% (42)
Боруссия М
45.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
86.84% (99)
Нет
13.16% (15)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
32.8% (39)
1:1 Ничья
28.6% (34)
2:1 Аугсбург
14.3% (17)
0:1 Боруссия М
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:0 Аугсбург
4.2% (5)
1:3 Боруссия М
2.5% (3)
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