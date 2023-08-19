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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 25890 Главный судья: Шлагер Даниэль
Аугсбург
4:4
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
13' Гол
Итакура Ко
23' Желтая карточка
Дорш Никлас
0:2
27' Гол
Чванчара Томаш
1:2
29' Гол
Реджбекай Элвис
32' Желтая карточка
Чванчара Томаш
1:3
37' Гол
Нгуму Натан
2:3
41' Гол
Бауэр Максимилиан
45' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
3:3
45' Пенальти
Михель Свен
4:3
76' Гол
Варгас Рубен
4:4
90' Пенальти
Чванчара Томаш
90'+9
Аугсбург - Боруссия Менхенгладба...
Аугсбург - Боруссия Менхенгладба...
Аугсбург - Боруссия Менхенгладба...
Аугсбург - Боруссия Менхенгладба...

Ход матча

13'
0:1
Итакура Ко
(Онора Франк)
23'
Дорш Никлас
 
27'
0:2
Чванчара Томаш
(Вайгль Юлиан)
29'
Реджбекай Элвис
(Михель Свен)
1:2
32'
 
Чванчара Томаш
37'
1:3
Нгуму Натан
(Омлин Йонас)
41'
Бауэр Максимилиан
(Демирович Эрмедин)
2:3
45'
 
Нойхаус Флориан
45'
Михель Свен
3:3
58'
Бельо Дион Дрене
Бериша Мергим
 
71'
Йенсен Фредрик
Демирович Эрмедин
 
71'
Титц Филлип
Михель Свен
 
75'
 
Хак Робин
Плеа Алассан
75'
 
Фридрих Марвин
Итакура Ко
76'
Варгас Рубен
(Титц Филлип)
4:3
86'
 
Боргес Санчес Ивандро
Нец Лука
86'
 
Ранос Грант-Леон
Нгуму Натан
89'
 
Райтц Рокко
Нойхаус Флориан
90'
Брайтхаупт Тим
Дорш Никлас
 
90'
4:4
Чванчара Томаш

Статистика матча

  • 4 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 241 Количество передач 148
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Аугсбург 19.3% (23)
X 35.3% (42)
Боруссия М 45.4% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
27
Энгельс
Арне
23
Бауэр
Максимилиан
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
16
Варгас
Рубен
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
11
Бериша
Мергим
20
Михель
Свен
9
Демирович
Эрмедин
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
31
Чванчара
Томаш
Аугсбург
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Боруссия М

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
5:1
ТМК
1:0
Б
2:0
Б
1:1
ТМК
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.07

Среднее время на гол

46
84

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 1 (1) 1
Бауэр Максимилиан 1 1
Реджбекай Элвис 1 1
Варгас Рубен 1 1
Титц Филлип 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 2 (1) 2
Итакура Ко 1 1
Нгуму Натан 1 1
Онора Франк 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорш Никлас 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойхаус Флориан 1 0
Чванчара Томаш 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1
Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0

Результаты матчей

Аугсбург
Боруссия М

Точный счет

4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Дукш Марвин 1
Вольфсбург Герхардт Янник 1
Фрайбург Линхарт Филипп 1
Бавария Мин-Чжэ Ким 1
Аугсбург Дорш Никлас 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Аугсбург 19.3% (23)
    X 35.3% (42)
    Боруссия М 45.4% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 4:4 Боруссия М

    Исход игры
    Аугсбург
    19.3% (23)
    Ничья
    35.3% (42)
    Боруссия М
    45.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (99)
    Нет
    13.16% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    32.8% (39)
    1:1 Ничья
    28.6% (34)
    2:1 Аугсбург
    14.3% (17)
    0:1 Боруссия М
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:0 Аугсбург
    4.2% (5)
    1:3 Боруссия М
    2.5% (3)
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