Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' 'Г О О О О О Л - Михель Свен из команды Аугсбург забивает с пенальти! Он пробил левой. Йонас Омлин был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

51' После проверки VAR судья изменил решение - Аугсбург пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аугсбург

49' Дорш Никлас из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Михель Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Михель Свен нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

39' Варгас Рубен из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Г О О О О Л - Нгуму Натан забивает с правой ноги!

37' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

37' Бауэр Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

34' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

34' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Чванчара Томаш получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Реджбекай Элвис из команды Аугсбург левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

29' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Г О О О О Л - Чванчара Томаш забивает с правой ноги!

27' Нгуму Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Дорш Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Дорш Никлас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Бериша Мергим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Оооо... вот это был удар! Варгас Рубен должен был забить с этой позиции.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Педерсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

15' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

14' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Вебер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Вебер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бауэр Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

1' Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола