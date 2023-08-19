Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Тактическая замена. Victor Okoh Boniface уходит с поля и его заменяет Гложек Адам

87' Victor Okoh Boniface не смог попасть в створ ударом издали

86' Хенрихс Бенджамин нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

84' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тактическая замена. Шлагер Ксавер уходит с поля и его заменяет Фабио Карвалью

83' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Люкеба Кастелло получил желтую карточку от судьи

78' Жереми Фримпонг получил травму и заменен. Артур I выходит на поле.

78' Поульсен Юссуф нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Фримпонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Жереми Фримпонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.

74' ШТАНГА! Так было близко к голу - Опенда Лои нанес удар в каркас ворот!

74' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

74' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг

69' Глупую желтую получил Victor Okoh Boniface за то, что отбил ногой мяч после свистка

68' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде

66' Victor Okoh Boniface ослабляет давление, выбив мяч.

64' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

64' Г О О О О Л - Вирц Флориан забивает с правой ноги!

64' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Зайвальд Николас получил желтую карточку от судьи

59' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

58' Опенда Лои создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Victor Okoh Boniface не смог попасть в створ ударом издали

54' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

54' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Victor Okoh Boniface наказан за толчок Симакан Мохамед

52' Симакан Мохамед выиграл воздушное противоборство у Victor Okoh Boniface.

51' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

51' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Оооо... вот это был удар! Вирц Флориан должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Вирц Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Victor Okoh Boniface наказан за толчок Хенрихс Бенджамин

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.