Тур: 1. Стадион: БайАрена. Зрители: 30000 Главный судья: Брых Феликс
3:2
Конец матча
0'
1:0
24' ГолФримпонг Жереми
2:0
35' ГолТа Джонатан
2:1
39' ГолОльмо Дани
62' Желтая карточкаЗайвальд Николас
3:1
64' ГолВирц Флориан
69' Желтая карточкаБонифасе Виктор
3:2
71' ГолОпенда Лои
81' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
35'
2:0
39'
2:1
62'
64'
3:1
69'
71'
3:2
78'
81'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
424 Количество передач 537
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
13 АртурЗащитник
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
48 Reno Munz
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
РБ Лейпциг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Среднее время на гол
63
52
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Жереми
|1
|1
|Та Джонатан
|1
|1
|Вирц Флориан
|1
|1
|Хофманн Йонас
|0
|0
|Бонифасе Виктор
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольмо Дани
|1
|1
|Опенда Лои
|1
|1
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонифасе Виктор
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0
Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0
РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0
Результаты матчей
Байер Л
РБ Лейпциг
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Байер Л
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|2
|Бавария
|Сане Лерой
|2
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|2
|Штутгарт
|Мвумпа Силас
|2
|Боруссия М
|Чванчара Томаш
|2
|Вердер
|Дукш Марвин
|1
|Вольфсбург
|Герхардт Янник
|1
|Фрайбург
|Линхарт Филипп
|1
|Бавария
|Мин-Чжэ Ким
|1
|Аугсбург
|Дорш Никлас
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 3:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Байер Л
30.1% (37)
Ничья
30.1% (37)
РБ Лейпциг
39.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
69.3% (79)
Меньше
30.7% (35)
Обе команды забьют
Да
90.35% (103)
Нет
9.65% (11)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
28.5% (35)
2:1 Байер Л
20.3% (25)
1:1 Ничья
19.5% (24)
2:2 Ничья
8.9% (11)
1:0 Байер Л
4.9% (6)
2:3 РБ Лейпциг
4.1% (5)
0:1 РБ Лейпциг
2.4% (3)
3:2 Байер Л
1.6% (2)
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