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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Брых Феликс
Байер Л
3:2
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
1:0
24' Гол
Фримпонг Жереми
2:0
35' Гол
Та Джонатан
2:1
39' Гол
Ольмо Дани
62' Желтая карточка
Зайвальд Николас
3:1
64' Гол
Вирц Флориан
69' Желтая карточка
Бонифасе Виктор
3:2
71' Гол
Опенда Лои
81' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
90'+6
3:2. Гол Лоиса Опенды (видео). Ч...
3:1. Гол Флориана Виртца (видео)...
2:1. Гол Даниэля Ольмо (видео). ...
2:0. Гол Джонатана Та (видео). Ч...
1:0. Гол Джереми Фримпонга (виде...

Ход матча

24'
Фримпонг Жереми
(Бонифасе Виктор)
1:0
35'
Та Джонатан
(Хофманн Йонас)
2:0
39'
2:1
Ольмо Дани
(Раум Давид)
62'
 
Зайвальд Николас
62'
 
Кампль Кевин
Симонс Хави
62'
 
Поульсен Юссуф
Вернер Тимо
62'
 
Люкеба Кастелло
Зайвальд Николас
64'
Вирц Флориан
(Фримпонг Жереми)
3:1
69'
Бонифасе Виктор
 
71'
3:2
Опенда Лои
(Симакан Мохамед)
75'
Андрих Роберт
Вирц Флориан
 
75'
 
Форсберг Эмиль
Опенда Лои
78'
Артур
Фримпонг Жереми
 
81'
 
Люкеба Кастелло
84'
 
Карвалью Фабиу
Шлагер Ксавер
89'
Амири Надим
Хофманн Йонас
 
89'
Гложек Адам
Бонифасе Виктор
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 424 Количество передач 537
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Байер Л 30.1% (37)
X 30.1% (37)
РБ Лейпциг 39.8% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
13
Зайвальд
Николас
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
Байер Л
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
РБ Лейпциг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:3

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Среднее время на гол

63
52

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 1 1
Та Джонатан 1 1
Вирц Флориан 1 1
Хофманн Йонас 0 0
Бонифасе Виктор 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольмо Дани 1 1
Опенда Лои 1 1
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонифасе Виктор 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0
Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0
РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0

Результаты матчей

Байер Л
РБ Лейпциг

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Байер Л
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Дукш Марвин 1
Вольфсбург Герхардт Янник 1
Фрайбург Линхарт Филипп 1
Бавария Мин-Чжэ Ким 1
Аугсбург Дорш Никлас 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Байер Л вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Байер Л: 39%, РБ Лейпциг: 61%.
  • 96'
    Артур I пробует нанести удар издали, но Янис Бласвич держит все под контролем
  • 96'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 95'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Амири Надим из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Байер Л 30.1% (37)
    X 30.1% (37)
    РБ Лейпциг 39.8% (49)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 3:2 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Байер Л
    30.1% (37)
    Ничья
    30.1% (37)
    РБ Лейпциг
    39.8% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    90.35% (103)
    Нет
    9.65% (11)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    28.5% (35)
    2:1 Байер Л
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    19.5% (24)
    2:2 Ничья
    8.9% (11)
    1:0 Байер Л
    4.9% (6)
    2:3 РБ Лейпциг
    4.1% (5)
    0:1 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
    3:2 Байер Л
    1.6% (2)
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