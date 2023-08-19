Тур: 1. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Яблонски Свен
1:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
0:1
39' Гол в свои воротаСалаи Аттила
0:2
45' ГолШаллаи Роланд
1:2
50' ГолКабак Озан
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
15'
39'
0:1
45'
0:2
50'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
448 Количество передач 449
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Брукс
Джон
41
Салаи
Аттила
9
Бебу
Ила
17
Кюблер
Лукас
34
Рохль
Мерлин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
17 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
-
29 Сков РобертНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Фрайбург
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.43
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.8
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
47
47
Голов в среднем за матч
1.62
1.62
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабак Озан
|1
|1
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаллаи Роланд
|1
|1
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2
Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3
Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Фрайбург
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|2
|Бавария
|Сане Лерой
|2
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|2
|Штутгарт
|Мвумпа Силас
|2
|Боруссия М
|Чванчара Томаш
|2
|Вердер
|Дукш Марвин
|1
|Вольфсбург
|Герхардт Янник
|1
|Фрайбург
|Линхарт Филипп
|1
|Бавария
|Мин-Чжэ Ким
|1
|Аугсбург
|Дорш Никлас
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Фрайбург
Исход игры
Хоффенхайм
53% (62)
Ничья
32.5% (38)
Фрайбург
14.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
37.6% (44)
1:1 Ничья
22.2% (26)
1:0 Хоффенхайм
10.3% (12)
2:2 Ничья
8.5% (10)
1:2 Фрайбург
7.7% (9)
1:3 Фрайбург
2.6% (3)
2:0 Хоффенхайм
2.6% (3)
0:2 Фрайбург
1.7% (2)
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