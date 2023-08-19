Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Хёлер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

79' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Грегорич Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

66' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

65' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

61' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Хёлер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Близко! Грифо Винченцо нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

60' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Фрайбург

58' Бюльтер Мариус из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

57' Оооо... вот это был удар! Линхарт Филипп должен был забить с этой позиции.

57' Линхарт Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кабак Озан нанес удар головой, но Noah Atubolu спокойно отбил мяч.

54' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Г О О О О Л - Кабак Озан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

48' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

48' Оооо... вот это был удар! Грегорич Михаэль должен был забить с этой позиции.

48' Шаллаи Роланд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Шаллаи Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

46' Удар от ворот произведет Фрайбург

46' Бебу Ила не смог попасть в створ ударом издали

46' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника