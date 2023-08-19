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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Хоффенхайм
1:2
Конец матча
Фрайбург
0'
15' Желтая карточка
Линхарт Филипп
0:1
39' Гол в свои ворота
Салаи Аттила
0:2
45' Гол
Шаллаи Роланд
1:2
50' Гол
Кабак Озан
90'+6
1:2. Гол Озана Кабака (видео). Ч...
0:2. Гол Роланда Шаллаи (видео)....
0:1. Автогол Аттила Салаи (видео...

Ход матча

15'
 
Линхарт Филипп
39'
0:1
Салаи Аттила
45'
0:2
Шаллаи Роланд
46'
Фогт Кевин
Салаи Аттила
 
50'
Кабак Озан
1:2
71'
Юстван Юлиан
Гриллич Флориан
 
74'
 
Кайтель Янник
Рохль Мерлин
84'
 
Гульде Мануэль
Грегорич Михаэль
84'
 
Доан Рицу
Шаллаи Роланд
84'
Бейер Максимилиан
Бебу Ила
 
85'
Бишоф Том
Штиллер Анджело
 
90'
 
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
90'
 
Сильдиллия Килианн
Гюнтер Кристиан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 448 Количество передач 449
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Хоффенхайм 53% (62)
X 32.5% (38)
Фрайбург 14.5% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
41
Салаи
Аттила
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
11
Гриллич
Флориан
13
Штиллер
Анджело
21
Бюльтер
Мариус
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
34
Рохль
Мерлин
8
Эггештайн
Максимилиан
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Хоффенхайм
3-5-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Фрайбург

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:0
Б
3:4
К
1:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
2:4
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
5:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:1
К
3:1
Б2
2:0

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.43

Среднее время на гол

58
63

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.8

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

47
47

Голов в среднем за матч

1.62
1.62

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабак Озан 1 1
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 1 1

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2
Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3
Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Фрайбург

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Дукш Марвин 1
Вольфсбург Герхардт Янник 1
Фрайбург Линхарт Филипп 1
Бавария Мин-Чжэ Ким 1
Аугсбург Дорш Никлас 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Хоффенхайм 53% (62)
    X 32.5% (38)
    Фрайбург 14.5% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Фрайбург

    Исход игры
    Хоффенхайм
    53% (62)
    Ничья
    32.5% (38)
    Фрайбург
    14.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    37.6% (44)
    1:1 Ничья
    22.2% (26)
    1:0 Хоффенхайм
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    8.5% (10)
    1:2 Фрайбург
    7.7% (9)
    1:3 Фрайбург
    2.6% (3)
    2:0 Хоффенхайм
    2.6% (3)
    0:2 Фрайбург
    1.7% (2)
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