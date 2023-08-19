Тур: 1. Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 22620 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
2:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолВинд Йонас
2:0
27' ГолВинд Йонас
36' Желтая карточкаГерхардт Янник
45' Желтая карточкаВиммер Патрик
90' Желтая карточкаВранкс Астер
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
1:0
27'
2:0
36'
45'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 1
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
455 Количество передач 476
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
21
Бек
Адриан
17
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Хайденхайм
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|2
|2
|Сванберг Маттиас
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герхардт Янник
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Хайденхайм
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|2
|Бавария
|Сане Лерой
|2
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|2
|Штутгарт
|Мвумпа Силас
|2
|Боруссия М
|Чванчара Томаш
|2
|Вердер
|Дукш Марвин
|1
|Вольфсбург
|Герхардт Янник
|1
|Фрайбург
|Линхарт Филипп
|1
|Бавария
|Мин-Чжэ Ким
|1
|Аугсбург
|Дорш Никлас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:0 Хайденхайм
Исход игры
Вольфсбург
95% (114)
Ничья
4.2% (5)
Хайденхайм
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
52.63% (60)
Нет
47.37% (54)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
35% (42)
2:0 Вольфсбург
29.2% (35)
1:0 Вольфсбург
10% (12)
3:1 Вольфсбург
9.2% (11)
3:0 Вольфсбург
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:2 Вольфсбург
1.7% (2)
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