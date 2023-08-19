Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Вольфсбург

85' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

85' Пик Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Удар от ворот произведет Хайденхайм

81' Сванберг Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

80' Удар от ворот произведет Хайденхайм

80' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

79' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Вольфсбург

76' Сесса Кевин из команды Хайденхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Удар от ворот произведет Вольфсбург

75' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Оооо... вот это был удар! Сесса Кевин должен был забить с этой позиции.

74' Сесса Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Хорошую попытку сделал Томаш Тьягу . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Якуб Каминьский нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

69' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Хайденхайм

66' Тактическая замена. Черны Вацлав уходит с поля и его заменяет Якуб Каминьский

66' Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Астер Вранкс

65' Оооо... вот это был удар! Черны Вацлав должен был забить с этой позиции.

65' Черны Вацлав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Баку Ридле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Пик Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Хайденхайм

54' Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали

53' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Вольфсбург

51' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Вольфсбург

49' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Сванберг Маттиас . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля