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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 22620 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Вольфсбург
2:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
6' Гол
Винд Йонас
2:0
27' Гол
Винд Йонас
36' Желтая карточка
Герхардт Янник
45' Желтая карточка
Виммер Патрик
90' Желтая карточка
Вранкс Астер
90'+6
1:0. Гол Йонаса Винна (видео). Ч...

Ход матча

6'
Винд Йонас
1:0
27'
Винд Йонас
(Сванберг Маттиас)
2:0
32'
 
Хактаб Траоре Омар
Буш Марнон
36'
Герхардт Янник
 
45'
Виммер Патрик
 
46'
 
Томалла Денис
Бек Адриан
58'
 
Сесса Кевин
Пирингер Марвин
58'
 
Доведан Никола
Динкчи Эрен
66'
Томаш Тьягу
Виммер Патрик
 
66'
Вранкс Астер
Майер Ловро
 
66'
Каминьски Якуб
Черны Вацлав
 
84'
 
Шиммер Штефан
Малони Леннард
87'
Коцца Николя
Сванберг Маттиас
 
90'
Паредес Кевин
Баку Ридле
 
90'
Вранкс Астер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 455 Количество передач 476
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Вольфсбург 95% (114)
X 4.2% (5)
Хайденхайм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
31
Герхардт
Янник
19
Майер
Ловро
7
Черны
Вацлав
23
Винд
Йонас
39
Виммер
Патрик
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
21
Бек
Адриан
17
Пик
Флориан
10
Кляйндинст
Тим
18
Пирингер
Марвин
Вольфсбург
4-3-3
Хайденхайм
4-1-3-2

История личных встреч

Вольфсбург
Хайденхайм

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:1
К
4:1
К
0:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 2 2
Сванберг Маттиас 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герхардт Янник 1 0
Вранкс Астер 1 0
Виммер Патрик 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Хайденхайм

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кёльн
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кёльн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Дукш Марвин 1
Вольфсбург Герхардт Янник 1
Фрайбург Линхарт Филипп 1
Бавария Мин-Чжэ Ким 1
Аугсбург Дорш Никлас 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 49%, Хайденхайм: 51%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22620 болельщиков
  • 96'
    Хайденхайм контролирует мяч.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Герхардт Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Вольфсбург пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Вольфсбург 95% (114)
    X 4.2% (5)
    Хайденхайм 0.8% (1)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Вольфсбург
    95% (114)
    Ничья
    4.2% (5)
    Хайденхайм
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (60)
    Нет
    47.37% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    35% (42)
    2:0 Вольфсбург
    29.2% (35)
    1:0 Вольфсбург
    10% (12)
    3:1 Вольфсбург
    9.2% (11)
    3:0 Вольфсбург
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:2 Вольфсбург
    1.7% (2)
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