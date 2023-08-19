Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Оооо... вот это был удар! Чжон Ву-Ён должен был забить с этой позиции.

51' Хорошую попытку сделал Чжон Ву-Ён . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Бохум

43' Фюрих Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Удар от ворот произведет Штутгарт

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Штенцель Паскаль пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

34' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Г О О О О Л - Гирасси Серу из команды Штутгарт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

18' Каразор Атакан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

16' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

16' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ито Хироки нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

13' Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Бохум

4' Штенцель Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Штутгарт

3' Оооо... вот это был удар! Хофманн Филипп должен был забить с этой позиции.

3' Хофманн Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Антви-Аджей Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля