Тур: 4. Стадион: Морис Дюфран. Зрители: 16860
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаДрагус Денис
45' Желтая карточкаЛопес Леонардо
56' Желтая карточкаNathan Ngoy
0:1
75' ГолМинда Алан
77' Желтая карточкаПопович Борис
90'+8
Ход матча
43'
45'
56'
75'
0:1
77'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
11
Доннум
Арон
1
Варлесон
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Мандл РомейнПолузащитник
-
27 Бансе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Noah Ohio
-
61 Cihan Canak
-
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Стандард
Серкль Брюгге
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
79
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
0.93
0.67
Среднее время на гол
96
135
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.37
0.9
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
65
100
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|1
|0.25
|Канга Вилфрид
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сомерс Тибо
|1
|0.25
|Минда Алан
|1
|0.25
|Денкей Кевин
|1 (1)
|0.25
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Nathan Ngoy
|1
|1
|Доннум Арон
|2
|0
|Хефкенс Карл
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Лопес Леонардо
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2
Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Стандард
Серкль Брюгге
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Стандард
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Гент
|Кейперс Уго
|3
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 1