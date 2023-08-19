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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 16860
Стандард
0:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
43' Желтая карточка
Драгус Денис
45' Желтая карточка
Лопес Леонардо
56' Желтая карточка
Nathan Ngoy
0:1
75' Гол
Минда Алан
77' Желтая карточка
Попович Борис
90'+8
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
22
Баликвиша
Вильям
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
11
Доннум
Арон
7
Драгус
Денис
14
Канга
Вилфрид
1
Варлесон
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
Стандард
3-5-2
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Стандард
Серкль Брюгге

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
0:4
ПОЗПВЛЕ
0:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ТМК
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
4:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:5
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
К
4:0
ПЛ
0:0
К
4:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

0.93
0.67

Среднее время на гол

96
135

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.37
0.9

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

65
100

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 1 0.25
Канга Вилфрид 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сомерс Тибо 1 0.25
Минда Алан 1 0.25
Денкей Кевин 1 (1) 0.25
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баликвиша Вильям 1 1
Nathan Ngoy 1 1
Доннум Арон 2 0
Хефкенс Карл 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Драгус Денис 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 2 0
Лопес Леонардо 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2
Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Стандард
Серкль Брюгге

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Стандард
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Гент
 3 3 0 0 7 - 3 9
3.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
10.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
АХ Лёвен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Вестерло
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Стандард
 4 0 1 3 1 - 4 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Гент Кейперс Уго 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Стандард Nathan Ngoy 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Лопес Леонардо получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Драгус Денис получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Фрэнсис Абу уходит с поля. Ван дер Брюгген Ханнес выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Стандард 0:1 Серкль Брюгге онлайн

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