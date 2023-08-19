Тур: 6. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаIulian Carausu
29' Желтая карточкаMihai Adascalitei
45' Желтая карточкаAlexandru Pop
45' Желтая карточкаПий Джуниор
45' Желтая карточкаGeorge Carjan
58' Желтая карточкаВиргиль Пинсон
64' Желтая карточкаAriel Lopez1
66' Желтая карточкаEugen Gabriel David
90'+10
Ход матча
20'
45'
45'
45'
58'
61'
64'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
12
Adams
Friday
40
Пий
Джуниор
99
Забу
Сирил
17
Камара
Секу
12
Relu
Stoian
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
12 Adams FridayЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
26 Razvan Cret
-
23 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Ботошани
Оцелул Галац
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|1
|0.17
|Флореску Эдуард
|1
|0.17
|Виргиль Пинсон
|1
|0.17
|Дикан Виктор
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|3
|0.5
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Teles
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Секу
|2
|0
|Мутомбо Габриэль
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Eugen Gabriel David
|2
|0
|Дикан Виктор
|2
|0
|Олинга Фабрис
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дроле Жан-Армель
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Виргиль Пинсон
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|3
|0
|George Carjan
|2
|0
|Yuri Cisotti
|2
|0
|Желев Милен
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Жардан Василий
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
|Alexandru Pop
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Ботошани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
2
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1
Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 КСМ Думбрэвица - Оцелул Галац 1:1
Результаты матчей
Ботошани
Оцелул Галац
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3 (2)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|3
|Политехника Яссы
|Alin Roman II
|1 1