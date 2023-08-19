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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Ботошани
0:0
Конец матча
Оцелул Галац
0'
20' Желтая карточка
Iulian Carausu
29' Желтая карточка
Mihai Adascalitei
45' Желтая карточка
Alexandru Pop
45' Желтая карточка
Пий Джуниор
45' Желтая карточка
George Carjan
58' Желтая карточка
Виргиль Пинсон
64' Желтая карточка
Ariel Lopez1
66' Желтая карточка
Eugen Gabriel David
90'+10
68
Дукан
Рэзван
12
Adams
Friday
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
99
Забу
Сирил
80
Iulian
Carausu
17
Камара
Секу
93
Виргиль
Пинсон
12
Relu
Stoian
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
25
Ловрич
Драган
2
Желев
Милен
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
23
Жардан
Василий
11
Alexandru
Pop
7
George
Carjan
20
Бодиштяну
Штефан
Ботошани
Оцелул Галац

История личных встреч

Ботошани
Оцелул Галац

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 1 0.17
Флореску Эдуард 1 0.17
Виргиль Пинсон 1 0.17
Дикан Виктор 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 3 0.5
Гайтан Пабло 0 0
Teles 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 2 0
Мутомбо Габриэль 2 0
Andrei Dragu 2 0
Eugen Gabriel David 2 0
Дикан Виктор 2 0
Олинга Фабрис 1 0
Шерони Алин 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дроле Жан-Армель 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Пий Джуниор 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Iulian Carausu 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 3 0
George Carjan 2 0
Yuri Cisotti 2 0
Желев Милен 2 0
Relu Stoian 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Жардан Василий 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Alexandru Pop 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Ботошани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
2
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1
Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 КСМ Думбрэвица - Оцелул Галац 1:1

Результаты матчей

Ботошани
Оцелул Галац

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
2.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
5.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
6.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
10.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
11.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Оцелул Галац
 6 0 5 1 3 - 5 5
13.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Ботошани
 6 0 3 3 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
3.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Крайова Иван Андрей 3 (2)
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
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Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
УТА Арад Абейд Али 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Оцелул Галац Ariel Lopez1 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
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