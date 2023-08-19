Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Хорошую попытку сделал Виргиль Пинсон . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Пий Джуниор получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

50' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Alexandru Pop получил желтую карточку от судьи

47' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Iulian Carausu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ботошани

42' Виргиль Пинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

41' Alexandru Pop навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Виргиль Пинсон из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Удар от ворот произведет Ботошани

39' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

38' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

37' Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ботошани пробьет пенальти!

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

33' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Оооо... вот это был удар! Камара Секу должен был забить с этой позиции.

32' Хорошую попытку сделал Камара Секу . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Флореску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

31' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Mihai Adascalitei получил желтую карточку от судьи

29' Игрок из команды Ботошани делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Relu Stoian ослабляет давление, выбив мяч.

25' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Ботошани

24' Матч возобновлен

24' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оцелул Галац пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оцелул Галац

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

19' George Carjan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Виргиль Пинсон не смог попасть в створ ударом издали

17' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Alexandru Pop наказан за толчок Дикан Виктор

10' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Цигэнашу Александр выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

9' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Ботошани

8' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

6' George Carjan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Камара Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Оооо... вот это был удар! George Carjan должен был забить с этой позиции.

3' Хорошую попытку сделал George Carjan . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.