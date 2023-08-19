Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Cristian Costin забивает с правой ноги!

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Хорошую попытку сделал Cristian Costin. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Costin пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Буркэ Овидиу получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Армаш Игорь нанес удар головой, но Adnan Golubovic спокойно отбил мяч.

38' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Волунтари

35' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Cristian Costin сделал результативную передачу.

24' Г О О О О Л - Goncalo Gregorio забивает с правой ноги!

24' Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Волунтари

23' Dennis Politic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удар от ворот произведет Волунтари

18' Г О О О О Л - Матрикарди Патрисио забивает с правой ноги!

18' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Сигурьонссон Рунар бьет со штрафного в створ, но Adnan Golubovic держит все под контролем

17' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Рикардинью XI наказан за толчок Cristian Costin

11' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

11' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Dennis Politic пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

9' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ларрусеа Горка пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

9' Бена Квентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Dennis Politic навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Doru Cristian Andrei не смог попасть в створ ударом издали

5' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Омавоо Жозуэ совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Волунтари начинает с центра поля