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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Волунтари
2:3
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
2' Желтая карточка
Омавоо Жозуэ
1:0
18' Гол
Матрикарди Патрисио
1:1
24' Гол
Goncalo Gregorio
45' Желтая карточка
Буркэ Овидиу
1:2
46' Гол
Костин Кристиан
2:2
80' Гол
Немец Адам
84' Желтая карточка
Бена Квентин
2:3
87' Гол
Ларрусеа Горка
90' Undefined phrase: football_event_
Думитер Андрей
2:3
90' Не забитый пенальти
Сигурьонссон Рунар
90'+11
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
27
Раду
Бобок
4
Црепуля
Любян
22
Раца
Вадим
17
Doru
Cristian
Andrei
16
Сигурьонссон
Рунар
77
Немец
Адам
1
Голубович
Аднан
2
Моура
Габриэл
23
Патрике
Разван
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
4
Бена
Квентин
98
Костин
Кристиан
22
Бани
Андрей
8
Ларрусеа
Горка
17
Dennis
Politic
7
Goncalo
Gregorio
Волунтари
Динамо Бухарест

История личных встреч

Волунтари
Динамо Бухарест

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

175%
50%
7 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

13.6%
9.1%
77.3%
3 победы 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.55

Среднее время на гол

76
165

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.59
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
70

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 0.5
Немец Адам 2 0.33
Раду Бобок 1 0.17
Сигурьонссон Рунар 1 0.17
Матрикарди Патрисио 1 0.17
Doru Cristian Andrei 1 0.17
Рикардинью XI 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 2 0.33
Костин Кристиан 1 0.17
Ларрусеа Горка 1 0.17
Dennis Politic 1 0.17
Патрике Разван 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдуц Михай 2 0
Матрикарди Патрисио 2 0
Сигурьонссон Рунар 1 0
Рикардинью XI 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 3 0
Моура Габриэл 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Бена Квентин 2 0
Амзар Йонуц 2 0
Буркэ Овидиу 1 0
Голубович Аднан 1 0
Dennis Politic 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Бани Андрей 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Волунтари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2
Волунтари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

2
0
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Динамо Бухарест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
2
40%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1
Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1

Результаты матчей

Волунтари
Динамо Бухарест

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
2.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Волунтари
 6 3 0 3 10 - 12 9
5.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
6.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Динамо Бухарест
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
10.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
12.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Оцелул Галац
 6 0 5 1 3 - 5 5
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Ботошани
 6 0 3 3 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
3.
ФКСБ
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Крайова Иван Андрей 3 (2)
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
УТА Арад Абейд Али 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Оцелул Галац Ariel Lopez1 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 98'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сигурьонссон Рунар бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 97'
      НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Ioan Dumiter из команды Волунтари.
    • 97'
      После проверки VAR судья изменил решение - Волунтари пробьет пенальти!
    • 97'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волунтари.
    • 96'
      Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Борча Йоан
    • 95'
      Контроль мяча: Волунтари: 41%, Динамо Бухарест: 59%.
    • 95'
      The card for Ioan Dumiter from Волунтари was disallowed via VAR intervention.
    • 95'
      Тактическая замена. Ларрусеа Горка уходит с поля и его заменяет Дани Иглесиас
    • 93'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 93'
      Омавоо Жозуэ из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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