Тур: 6. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Петреску Раду
2:3
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаОмавоо Жозуэ
1:0
18' ГолМатрикарди Патрисио
1:1
24' ГолGoncalo Gregorio
45' Желтая карточкаБуркэ Овидиу
1:2
46' ГолКостин Кристиан
2:2
80' ГолНемец Адам
84' Желтая карточкаБена Квентин
2:3
87' ГолЛаррусеа Горка
90' Undefined phrase: football_event_Думитер Андрей
2:3
90' Не забитый пенальтиСигурьонссон Рунар
90'+11
Ход матча
2'
18'
24'
45'
46'
1:2
80'
2:2
84'
87'
2:3
90'
90'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ionut Andres
-
-
-
-
21 Andreas Nita
-
Главный тренер: Marin Duna
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Волунтари
Динамо Бухарест
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
175%
50%
7 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
13.6%
9.1%
77.3%
3 победы 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.55
Среднее время на гол
76
165
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.59
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
70
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерлой Джордже
|3
|0.5
|Немец Адам
|2
|0.33
|Раду Бобок
|1
|0.17
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.17
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.17
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.17
|Рикардинью XI
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|2
|0.33
|Костин Кристиан
|1
|0.17
|Ларрусеа Горка
|1
|0.17
|Dennis Politic
|1
|0.17
|Патрике Разван
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдуц Михай
|2
|0
|Матрикарди Патрисио
|2
|0
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|3
|0
|Моура Габриэл
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Бена Квентин
|2
|0
|Амзар Йонуц
|2
|0
|Буркэ Овидиу
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Волунтари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
2
0
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Динамо Бухарест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
2
40%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1
Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1
Результаты матчей
Волунтари
Динамо Бухарест
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3 (2)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|3
|Политехника Яссы
|Alin Roman II
|1 1