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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 2243
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
16' Гол
Прелец Ник
45' Желтая карточка
Хорват Саша
1:1
70' Гол
Elias Havel
87' Желтая карточка
Гугганиг Давид
90'+5
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
3
Гугганиг
Давид
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
20
Устюндаг
Джем
7
Кронбергер
Лука
30
Тафернер
Маттойс
11
Букса
Александр
9
Прелец
Ник
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
8
Михорль
Петер
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
9
Любичич
Марин
23
Мустафа
Ибрагим
Сваровски Тироль
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
ЛАСК

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:4
БE
2:1
Б
4:0
Б
6:0
Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

32
10

Голов в среднем за матч

3.2
1.11

Среднее время на гол

28
81

Всего голов

49
25

Голов в среднем за матч

2.58
1.32

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

34
68

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 1 0.25
Кронбергер Лука 1 0.25
Букса Александр 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 1 0.25
Цирайс Филипп 1 0.25
Люкенедер Феликс 1 0.25
Elias Havel 1 0.25
Пинто Ленни 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 2 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 2 0
Хорват Саша 2 0
Реннер Рене 2 0
Цуль Роберт 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Любич Иван 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3
Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6
ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1 Штурм-2 - ЛАСК 1:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
ЛАСК

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 3 1 0 6 - 0 10
2.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Хартберг
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Альтах
 3 1 0 2 1 - 6 3
10.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм Грац
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Аустрия Лустенау
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
ЛАСК Стойкович Филип 2
ЛАСК Хорват Саша 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Хорват Саша получил желтую карточку от судьи
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