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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 4535
Аустрия Клагенфурт
1:1
Конец матча
Альтах
0'
1:0
52' Гол
Sinan Karweina
52' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
63' Желтая карточка
Бенателли Рико
70' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
73' Желтая карточка
Йегер Лукас
1:1
84' Гол
Gustavo VI
88' Желтая карточка
Штандфест Йоахим
90'+5
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
39
Арвайлер
Йонас
19
Andy
Irving
10
Sinan
Karweina
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
12
Лукачевич
Леонардо
7
Бишоф
Ной
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
Аустрия Клагенфурт
3-4-3
Альтах
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Альтах

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:4
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.89
2.33

Среднее время на гол

47
38

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.64
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
47

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andy Irving 2 0.5
Sinan Karweina 2 0.5
Верницниг Кристофер 1 0.25
Christopher Cvetko 1 0.25
Florian Jaritz 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 1 0.25
Фадингер Лукас 1 0.25
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 2 0
Kosmas Gezos 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Штрауди Симон 1 0
Turgay Gemicibasi 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Нухиу Атдхи 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Gustavo VI 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Бишоф Ной 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3
Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2
Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Альтах

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 3 1 0 6 - 0 10
2.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
4.
Хартберг
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Альтах
 4 1 1 2 2 - 7 4
9.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм Грац
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Аустрия Лустенау
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Альтах
 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 3 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 2 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 2
ЛАСК Стойкович Филип 2
ЛАСК Хорват Саша 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Andy Irving сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Sinan Karweina бьет в цель!
    • 46'
      Бишоф Ной уходит с поля. Jan Jurcec выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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