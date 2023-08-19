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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Витесс
1:0
Первый тайм: 25'
ПСВ
0'
1:0
19' Гол
Ван Гинкел Марко

Ход матча

19'
Ван Гинкел Марко
(Козловски Кацпер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
ПСВ
5.83
4.50
1.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
13
Корнелисс
Энцо
21
Тилеманс
Матейс
20
Мёленстен
Мелле
17
Козловски
Кацпер
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Amine
Boutrah
10
Хамулич
Саид
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
26
Бабади
Исаак
32
Вертессен
Йорбе
9
Де
Йонг
Люк
Витесс
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
ПСВ

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед

32 матча

9.4%
21.9%
68.7%
3 победы 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

9.4%
43.8%
46.8%
3 победы 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
1:2
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:6
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.88
0.81

Среднее время на гол

102
110

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.94
1.81

Среднее время на гол

46
49

Всего голов

45
42

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 1 0.5
Тилеманс Матейс 1 0.5
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ланг Ноа 1 0.5
Вертессен Йорбе 1 0.5
Сангаре Ибрахим 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилеманс Матейс 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 1 0
Тезе Джордан 1 0

Результаты матчей

Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1
Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Штурм - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1
ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1

Результаты матчей

Витесс
ПСВ

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Витесс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витесс
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ПСВ
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ПСВ
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Витесс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Витесс
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
4.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСВ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
Эксельсиор Аграфиотис Николас 2
Аякс Бергвейн Стевен 2
Хераклес Энгельс Марио 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
Весь список
  • 23'
    Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 22'
    Бабади Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 21'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 21'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 21'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Исима-Мирен Николя ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 19'
      Тилеманс Матейс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Команда Витесс забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 18'
      Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      О, нет. Из многообещающей позиции Козловски Кацпер из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 18'
      Корнелисс Энцо из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ван Анхольт Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Витесс контролирует мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Бакайоко Жоан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тилеманс Матейс
    • 16'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 16'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Витесс: 27%, ПСВ: 73%.
    • 15'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Вертессен Йорбе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 15'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 13'
      Хамулич Саид из команды Витесс в офсайде
    • 12'
      Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ в офсайде
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Исима-Мирен Николя из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      ПСВ начинает контратаку
    • 10'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Витесс: 24%, ПСВ: 76%.
    • 10'
      Бабади Исаак пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем
    • 10'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 9'
      Де Йонг Люк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Витесс начинает контратаку
    • 9'
      Amine Boutrah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Исима-Мирен Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Аркус Карлан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Судья свистит. Аркус Карлан атаковал сзади соперника. Это Вертессен Йорбе заработал своей команде штрафной
    • 7'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Веерман Йоэй возвращается на поле.
    • 6'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Веерман Йоэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      Веерман Йоэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Витесс: 23%, ПСВ: 77%.
    • 4'
      Витесс контролирует мяч.
    • 4'
      Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Мёленстен Мелле успешно блокирует удар.
    • 3'
      Вертессен Йорбе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      ПСВ начинает контратаку
    • 3'
      Вертессен Йорбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Корнелисс Энцо наказан за толчок Бакайоко Жоан
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Исима-Мирен Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    ПСВ
    5.83
    4.50
    1.65
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    ПСВ
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