Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Вертессен Йорбе из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

86' Тиль Гус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

81' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Витесс

80' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет ПСВ

79' Amine Boutrah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Тилеманс Матейс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет ПСВ

75' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

73' Тиль Гус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Элой Рум прыгнул не в ту сторону.

69' Amine Boutrah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

68' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

66' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Г О О О О Л - Вертессен Йорбе забивает с левой ноги!

64' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Самбо Шуранди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет ПСВ

61' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Оооо... вот это был удар! Де Регт Гиан должен был забить с этой позиции.

59' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет ПСВ

58' Хамулич Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Вертессен Йорбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Анхольт Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Вертессен Йорбе из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Витесс

53' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Витесс

51' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Схаутен Йерди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!

48' Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль забивает с левой ноги!

48' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды ПСВ

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

48' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Витесс

47' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ван Анхольт Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля