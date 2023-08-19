Тур: 2. Стадион: Гелредом. Зрители: 14876 Главный судья: Нихуйс Бас
0'
1:0
19' ГолВан Гинкел Марко
1:1
48' ГолСайбари Исмаэль
50' Желтая карточкаСхаутен Йерди
1:2
64' ГолВертессен Йорбе
1:3
70' ПенальтиДе Йонг Люк
90'+5
Ход матча
19'
46'
48'
1:1
50'
64'
1:2
70'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
328 Количество передач 623
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
10
Хамулич
Саид
23
Веерман
Йоэй
26
Бабади
Исаак
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
56 Mats Egbrink
-
44 Jordi Altena
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
ПСВ
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед
32 матча
9.4%
21.9%
68.7%
3 победы 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
9.4%
43.8%
46.8%
3 победы 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
0.88
0.81
Среднее время на гол
102
110
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.94
1.81
Среднее время на гол
46
49
Всего голов
45
42
Голов в среднем за матч
1.41
1.31
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
68
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Тилеманс Матейс
|1
|0.5
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертессен Йорбе
|2
|1
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.5
|Де Йонг Люк
|1 (1)
|0.5
|Ланг Ноа
|1
|0.5
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Веерман Йоэй
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилеманс Матейс
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Витесс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1
Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Штурм - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1
ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1
Результаты матчей
Витесс
ПСВ
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Витесс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|НЕК Неймеген
|Koki Ogawa
|2
|ПСВ
|Вертессен Йорбе
|2
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1