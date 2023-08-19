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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 8893 Главный судья: Jannick van der Laan
Фортуна Ситтард
2:1
Конец матча
Алмере Сити
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Акуджоби Хамди
12' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
2:0
24' Гол
Розье Лорейнц
26' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
2:1
33' Гол
Робине Тома
50' Желтая карточка
Розье Лорейнц
90' Желтая карточка
Milan Robberechts
90' Желтая карточка
Сирхейс Кай
90'+7

Ход матча

8'
Акуджоби Хамди
1:0
12'
 
Флоранюс Шерел
24'
Розье Лорейнц
(Tijjani Noslin)
2:0
26'
 
Копмейнерс Пер
33'
2:1
Робине Тома
(Акуджоби Хамди)
50'
Розье Лорейнц
 
71'
Озьякуп Огузхан
Халилович Ален
 
82'
 
Ресинк Стейе
Копмейнерс Пер
82'
 
Manel Royo
Лимбомбе Антони
83'
Сирхейс Кай
Гладон Пол
 
83'
Дейкс Митчелл
Вита Реми
 
89'
 
Маменги Кристофер
Якобс Йоей
90'
Ферати Арианит
Розье Лорейнц
 
90'
Milan Robberechts
Кордоба Иньиго
 
90'
Milan Robberechts
 
90'
Сирхейс Кай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 385 Количество передач 422
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
6
Дуарте
Дерой
10
Халилович
Ален
32
Розье
Лорейнц
77
Tijjani
Noslin
11
Гладон
Пол
7
Кордоба
Иньиго
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
6
Пенья
Альваро
10
Дёйвестейн
Лансе
15
Копмейнерс
Пер
27
Ван
ла
Парра
Райив
11
Робине
Тома
7
Лимбомбе
Антони
Фортуна Ситтард
4-3-3
Алмере Сити
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Алмере Сити

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
0:13
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

9
27

Голов в среднем за матч

1.13
3

Среднее время на гол

80
30

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

17
33

Голов в среднем за матч

1.06
2.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
43

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Розье Лорейнц 1 0.5
Tijjani Noslin 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пост Данни 1 0.5
Робине Тома 1 0.5
Акуджоби Хамди 0 0
Marcelencio Esajas 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиовас Димитрис 1 0
Пинту Иву 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Пандур Ивор 1 0
Гут Родриго 1 0
Tijjani Noslin 1 0
Milan Robberechts 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 1 1
Флоранюс Шерел 2 0
Копмейнерс Пер 1 0
Marcelencio Esajas 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

0
0
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Алмере Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2
Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1
Алмере Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0
Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1 Алмере Сити - Утрехт-2 1:0 Хераклес - Алмере Сити 1:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Алмере Сити

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Фортуна Ситтард
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Витесс
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 3:1 2 1 0 1 4 - 6 3
11.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Волендам
 1:3 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Алмере Сити
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Волендам
 1:3 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Витесс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
4.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волендам
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 3:1 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Эксельсиор Аграфиотис Николас 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Весь список
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