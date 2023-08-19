Тур: 2. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 8893 Главный судья: Jannick van der Laan
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' Гол в свои воротаАкуджоби Хамди
12' Желтая карточкаФлоранюс Шерел
2:0
24' ГолРозье Лорейнц
26' Желтая карточкаКопмейнерс Пер
2:1
33' ГолРобине Тома
50' Желтая карточкаРозье Лорейнц
90' Желтая карточкаMilan Robberechts
90' Желтая карточкаСирхейс Кай
90'+7
Ход матча
8'
1:0
12'
24'
2:0
26'
33'
2:1
50'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
12 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
385 Количество передач 422
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победа «Фортуны»
-
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
11
Гладон
Пол
22
Барбе
Тео
11
Робине
Тома
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гладон ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
55 Stipe Radic
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Робине ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
-
23 Manel RoyoЗащитник
-
28 Ресинк СтейеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Jose Pascual
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Алмере Сити
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
27
Голов в среднем за матч
1.13
3
Среднее время на гол
80
30
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
17
33
Голов в среднем за матч
1.06
2.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
43
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Розье Лорейнц
|1
|0.5
|Tijjani Noslin
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пост Данни
|1
|0.5
|Робине Тома
|1
|0.5
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Marcelencio Esajas
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
|Tijjani Noslin
|1
|0
|Milan Robberechts
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|1
|1
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Marcelencio Esajas
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
0
0
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Алмере Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2
Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1
Алмере Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0
Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1 Алмере Сити - Утрехт-2 1:0 Хераклес - Алмере Сити 1:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Алмере Сити
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|НЕК Неймеген
|Koki Ogawa
|2
|ПСВ
|Вертессен Йорбе
|2
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1