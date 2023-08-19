Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

48' Команда Фортуна Ситтард играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лимбомбе Антони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

46' Гладон Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Тиджани Нослин не смог попасть в створ ударом издали

44' Лимбомбе Антони пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

44' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Флоранюс Шерел получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Розье Лорейнц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

37' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Барбе Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Г О О О О Л - Робине Тома забивает с правой ноги!

33' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

33' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

29' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

28' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Пеер Копмейнерс получил желтую карточку от судьи

26' Хорошую попытку сделал Тиджани Нослин . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Халилович Ален создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Тиджани Нослин . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Халилович Ален навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Робине Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Пенья Альваро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Пенья Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гладон Пол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Флоранюс Шерел получает желтую карточку за толчок соперника.

12' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

12' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Г О О О О Л - Акуджоби Хамди уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

8' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

6' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Халилович Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

3' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть