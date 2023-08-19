Тур: 4. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
4:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолМрабти Керим
2:0
78' ГолХайреманс Джеффри
83' Желтая карточкаАмани Жан
3:0
89' ГолRafik Belghali
90'+6
Ход матча
37'
1:0
78'
83'
89'
3:0
90'
90'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Henok Teklab
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|1
|0.25
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.25
|Мрабти Керим
|1
|0.25
|Rafik Belghali
|1
|0.25
|Сторм Никола
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (2)
|1
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.5
|Терхо Каспер
|1
|0.25
|Нильссон Хокан
|1 (1)
|0.25
|Амани Жан
|0
|0
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Расмуссен Матиас
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
7
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1
Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Результаты матчей
Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Гент
|Кейперс Уго
|3
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 1