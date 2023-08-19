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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Мехелен
4:0
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
37' Гол
Мрабти Керим
2:0
78' Гол
Хайреманс Джеффри
83' Желтая карточка
Амани Жан
3:0
89' Гол
Rafik Belghali
90' Желтая карточка
4:0
90' Гол
90'+6
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
30
Ванлерберге
Йорди
23
Фулон
Дам
34
Ngal
Ayel
Mukau
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
7
Хайреманс
Джеффри
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
49
Морис
Антони
5
Kevin
Mac
Allister
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
10
Лапуссен
Лоик
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Мехелен
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
2:0
К
2:1
ПДА
3:1
ПДБВЭ
0:5
К
1:2
К
0:0
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
2:2
ТМК
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 1 0.25
Хайреманс Джеффри 1 0.25
Мрабти Керим 1 0.25
Rafik Belghali 1 0.25
Сторм Никола 0 0
Маледе Йонас 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 4 (2) 1
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.5
Терхо Каспер 1 0.25
Нильссон Хокан 1 (1) 0.25
Амани Жан 0 0
Лапуссен Лоик 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Фулон Дам 1 0
Rafik Belghali 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 2 0
Расмуссен Матиас 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Амани Жан 1 0
Линен Сенне 1 0
Ванхутт Шарль 1 0

Результаты матчей

Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
7
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1
Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1

Результаты матчей

Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
10.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Мехелен
 4 1 1 2 5 - 3 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
АХ Лёвен
 4 0 2 2 4 - 9 2
14.
Вестерло
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Стандард
 4 0 1 3 1 - 4 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Гент Кейперс Уго 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Стандард Nathan Ngoy 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 37'
      Схоофс Роб сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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