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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Хиглер Деннис
Эксельсиор
2:2
Конец матча
Аякс
0'
0:1
25' Гол
Бробби Брайан
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Бробби Брайан
1:1
45' Гол
Хореман Сибе
2:1
48' Гол
Аграфиотис Николас
2:2
72' Гол
Классен Дэви
90'+8

Ход матча

25'
0:1
Бробби Брайан
(Боргес Карлос)
41'
 
Бробби Брайан
45'
Хореман Сибе
1:1
46'
 
Вейндал Оуэн
Салах-Эддин Анасс
48'
Аграфиотис Николас
(Лампру Лазарос)
2:1
60'
 
Тейлор Кеннет
Ван ден Бомен Бранко
60'
 
Классен Дэви
Боргес Карлос
60'
Бенита Мимеирхель
Сеймор Серано
 
60'
Richie Omorowa
Аграфиотис Николас
 
72'
2:2
Классен Дэви
(Кудус Мохаммед)
74'
Санчес-Фернандес Деренсили
Дриауех Каухайб
 
75'
Ньивпорт Свен
Хореман Сибе
 
86'
Удденес Оскар
Науйокс Ноа
 
90'
 
Хлинссон Кристиан
Медич Яков

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 280 Количество передач 629
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
34
Сеймор
Серано
12
Загре
Артур
15
Науйокс
Ноа
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
14
Дриауех
Каухайб
19
Аграфиотис
Николас
7
Лампру
Лазарос
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
18
Медич
Яков
4
Хато
Йоррель
17
Салах-Эддин
Анасс
33
Тахирович
Бенджамин
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
11
Боргес
Карлос
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
Эксельсиор
4-3-3
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Аякс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

19 матчей

10.5%
10.5%
79%
2 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.3%
15.8%
78.9%
1 победа 3 ничьи 15 побед

История матчей

Э
1:4
Э
7:1
Э
6:2
Э
1:7
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
ТМК
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
4:1
Э
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

3.4
2.78

Среднее время на гол

26
32

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

2.26
1.79

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

39
50

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 2 1
Richie Omorowa 1 0.5
Хореман Сибе 1 0.5
Удденес Оскар 1 0.5
Виделль Каспер 1 0.5
Лампру Лазарос 0 0
Загре Артур 0 0
Дриауех Каухайб 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 2 (1) 1
Кудус Мохаммед 1 0.5
Классен Дэви 1 0.5
Медич Яков 1 0.5
Бробби Брайан 1 0.5
Салах-Эддин Анасс 0 0
Боргес Карлос 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 1 0
Сеймор Серано 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренсх Девайн 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1
НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3
Аякс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3
Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0

Результаты матчей

Эксельсиор
Аякс

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витесс
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ПСВ
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ПСВ
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Витесс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Витесс
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
4.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСВ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
Эксельсиор Аграфиотис Николас 2
Аякс Бергвейн Стевен 2
Хераклес Энгельс Марио 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 32%, Аякс: 68%.
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 97'
    Аякс контролирует мяч.
  • 97'
    Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
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