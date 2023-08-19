Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Аякс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Ренсх Девайн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Загре Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Г О О О О Л - Хореман Сибе забивает ударом с правой ноги!

45' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

41' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Аякс отменен из-за положения "вне игры".

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

39' Боргес Карлос из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Матч возобновлен

37' Виделль Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Эксельсиор

35' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Гортер Джей взял и забрал мяч на выходе

33' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Науйокс Ноа из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Аякс

27' Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали

26' Сеймор Серано плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

25' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с правой ноги!

25' Боргес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Судья свистит. Redouan El Yaakoubi атаковал сзади соперника. Это Кудус Мохаммед заработал своей команде штрафной

22' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Эксельсиор

19' Удар от ворот произведет Эксельсиор

19' Тахирович Бенджамин не смог попасть в створ ударом издали

18' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Кудус Мохаммед наказан за толчок Redouan El Yaakoubi

15' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

13' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Аякс

9' Кудус Мохаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Науйокс Ноа из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Удар от ворот произведет Аякс

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лампру Лазарос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Лампру Лазарос нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

2' Лампру Лазарос из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Удар от ворот произведет Эксельсиор

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аякс начинает с центра поля