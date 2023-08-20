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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 19500
Андерлехт
2:1
Конец матча
Вестерло
0'
1:0
1' Гол
Дольберг Каспер
45' Желтая карточка
Диавара Амаду
51' Желтая карточка
Mathias Fixelles
2:0
71' Гол
Вертонген Ян
73' Желтая карточка
Мадсен Николас
2:1
80' Гол
Йорданов Эдиссон
86' Желтая карточка
Йорданов Эдиссон
90'+7
1
Дюпе
Максим
56
Дебаст
Зено
54
Сарделла
Киллиан
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
17
Леони
Тео
21
Диавара
Амаду
23
Ритс
Матс
8
Флипс
Алексис
12
Дольберг
Каспер
9
Раман
Бенито
20
Гиллекенс
Ник
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
2
Пердикицци
Пьетро
13
Adedire
Awokoya
Mebude
4
Mathias
Fixelles
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
9
Фриган
Матия
76
Стассин
Лукас
Андерлехт
4-3-3
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Андерлехт
Вестерло

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

23 матча

65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:1
ТМК
2:0
ТМК
2:2
К
0:1
ЛП
2:4
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:2
КБ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2.2
1.69

Среднее время на гол

40
53

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.5

Среднее время на гол

83
180

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.57
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
76

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 2 (1) 0.5
Вертонген Ян 1 0.25
Н'Диайе Мусса 1 0.25
Леони Тео 0 0
Дрейер Андерс 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 2 (2) 0.5
Йорданов Эдиссон 1 0.25
Стассин Лукас 1 0.25
Мацуо Юсуке 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрис Луи 2 0
Леони Тео 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Вертонген Ян 1 0
Диавара Амаду 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Fixelles 2 0
Йорданов Эдиссон 1 0
Томас ван ден Кейбус 1 0
Стассин Лукас 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
0
Андерлехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0
Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2
Вестерло
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1
Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Васланд-Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2

Результаты матчей

Андерлехт
Вестерло

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
2.
Сент-Трейден
 2:0 4 3 0 1 4 - 1 9
3.
Гент
 0:2 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Андерлехт
 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
6.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Генк
 0:0 4 2 1 1 5 - 1 7
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
10.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Мехелен
 4 1 1 2 5 - 3 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 2 2 4 - 9 2
14.
Стандард
 4 0 1 3 1 - 4 1
15.
Вестерло
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 2:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Гент
 0:2 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Генк
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 0:2 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сент-Трейден
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Гент Кейперс Уго 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Стандард Nathan Ngoy 1 1
Весь список
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    • Судья начинает матч
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