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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Спарта Роттердам
2:2
Второй тайм: 90+'
Фейеноорд
0'
1:0
40' Гол
Брим Шарль-Андреас
42' Желтая карточка
Ван Крой Вито
2:0
54' Гол
Брим Шарль-Андреас
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Минте Янкуба
2:1
77' Гол
Хименес Сантьяго Томас
2:2
90' Гол
Сейер Лео

Ход матча

40'
Брим Шарль-Андреас
(Де Гузман Джонатан)
1:0
42'
Ван Крой Вито
 
46'
 
Сейер Лео
Джаханбахш Алиреза
46'
 
Траунер Гернот
Белен Томас
54'
Брим Шарль-Андреас
(Ван Крой Вито)
2:0
65'
Agustin Anello
Саито Коки
 
65'
Ван Мюллем Джереми
Де Гузман Джонатан
 
65'
 
Минте Янкуба
Хартман Квилиндси
65'
 
Уэда Аясэ
Стенгс Келвин
68'
 
Минте Янкуба
74'
Мейссен Рик
Брим Шарль-Андреас
 
77'
2:1
Хименес Сантьяго Томас
(Пайшао Игор)
83'
Клемент Пелле
Китолано Джошуа
 
83'
Леуритсен Тобиас
Ван Крой Вито
 
89'
 
Дилросун Джавайро
Ганцко Давид
90'
2:2
Сейер Лео

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 163 Количество передач 290
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Фейеноорд
5.26
4.64
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Ван
Крой
Вито
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Брим
Шарль-Андреас
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
21
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
7
Джаханбахш
Алиреза
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Фейеноорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

21 матч

19%
9.5%
71.5%
4 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:1
ЭПОЗВВЛЕ
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.22
0.42

Среднее время на гол

73
216

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

2.05
1.24

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брим Шарль-Андреас 2 1
Леуритсен Тобиас 1 0.5
Де Гузман Джонатан 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Версейрен Арно 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 1 0.5
Пайшао Игор 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 0 1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1
Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Фейеноорд

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 2:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
ПСВ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Херенвен
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Фортуна Ситтард
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Спарта Роттердам
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фейеноорд
 2:2 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
15.
ПЕК Зволле
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Алмере Сити
 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волендам
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Твенте
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 2:2 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Роттердам
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
ПЕК Зволле
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Витесс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 2:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Херенвен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спарта Роттердам
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фейеноорд
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ПЕК Зволле
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Херенвен Сахрауи Осам 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Роттердам
    Ничья
    Фейеноорд
    5.26
    4.64
    9.50
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