Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Г О О О О Л - Сейер Лео забивает ударом с правой ноги!

89' Ван Мюллем Джереми пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

89' Оооо... вот это был удар! Клемент Пелле должен был забить с этой позиции.

88' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

88' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Гертрейда Лютсхарел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Виффер Матс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

84' Траунер Гернот пробует нанести удар издали, но Nick Olij ловит мяч

84' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

81' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Тактическая замена. Charles-Andreas Brym уходит с поля и его заменяет Мейссен Рик

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

72' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Виффер Матс не смог попасть в створ ударом издали

71' Матч возобновлен

70' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Фейеноорд отменен из-за положения "вне игры".

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд

68' Уэда Аясэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Виффер Матс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Минте Янкуба из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Фейеноорд

64' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

59' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вормердам Дьянго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

58' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Сейер Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' О, нет. Из многообещающей позиции Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

56' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Charles-Andreas Brym удалось забить из легкой позиции.

54' Г О О О О Л - Charles-Andreas Brym забивает с правой ноги!

54' Ван Крой Вито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Фейеноорд

53' Саито Коки не смог попасть в створ ударом издали

53' Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Велтхёйс Тейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.