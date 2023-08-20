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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Твенте
2:1
Второй тайм: 86'
ПЕК Зволле
0'
1:0
18' Гол
Садилек Михал
26' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
31' Желтая карточка
Уннерсталл Ларс
1:1
33' Пенальти
Дрёйф Ферди
35' Желтая карточка
Рейндерс Элиано
42' Желтая карточка
Лам Томас
52' Желтая карточка
Меес Хилгерс
53' Желтая карточка
Ван Полен Брам
2:1
76' Гол
Стейн Сем

Ход матча

18'
Садилек Михал
(Даан Ротс)
1:0
26'
 
Ван Хинтум Барт
30'
Кьёлё Матиас
Регер Юри
 
31'
Уннерсталл Ларс
 
33'
1:1
Дрёйф Ферди
35'
Сампстед Альфонс
Бренет Джошуа
 
35'
 
Рейндерс Элиано
42'
 
Лам Томас
52'
Меес Хилгерс
 
53'
 
Ван Полен Брам
67'
 
Циборра Леннарт
Ван Ден Берг Дэйв
68'
 
Nick Fichtinger
Лам Томас
69'
Юнювар Наджи
Манфред Угалде
 
69'
Влап Михел
Mats Rots
 
76'
Стейн Сем
2:1
79'
 
Веллиос Апостолос
Намли Юнес

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 301 Количество передач 142
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
ПЕК Зволле
2.50
5.61
8.29
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
2
Меес
Хилгерс
39
Mats
Rots
8
Регер
Юри
14
Стейн
Сем
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
27
Манфред
Угалде
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
5
Ван
Хинтум
Барт
23
Рейндерс
Элиано
28
Бюрместер
Зико
13
Лам
Томас
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
10
Дрёйф
Ферди
Твенте
4-3-3
ПЕК Зволле
3-4-3

История личных встреч

Твенте
ПЕК Зволле

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
К
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:2
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.1
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 2 1
Садилек Михал 1 0.5
Проппер Робин 1 0.5
Влап Михел 1 0.5
Даан Ротс 0 0
Манфред Угалде 0 0
Юнювар Наджи 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 1 0.5
Дрёйф Ферди 1 (1) 0.5
Керстен Сэм 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уннерсталл Ларс 1 0
Меес Хилгерс 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Лам Томас 1 0
Керстен Сэм 1 0
Рейндерс Элиано 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1
Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 2:0 Де Графсхап - ПЕК Зволле 0:1 Виллем II - ПЕК Зволле 2:3

Результаты матчей

Твенте
ПЕК Зволле

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Твенте
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 2:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
ПСВ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Херенвен
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Фортуна Ситтард
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Спарта Роттердам
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фейеноорд
 2:2 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
15.
ПЕК Зволле
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Алмере Сити
 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волендам
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Твенте
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 2:2 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Роттердам
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
ПЕК Зволле
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Витесс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 2:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Херенвен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спарта Роттердам
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фейеноорд
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ПЕК Зволле
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Херенвен Сахрауи Осам 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    ПЕК Зволле
    2.50
    5.61
    8.29
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