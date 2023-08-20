Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матиас Кьело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

52' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Удар от ворот произведет Твенте

51' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

50' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Матч возобновлен

44' Даан Ротс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Лам Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Матиас Кьело наказан за толчок Намли Юнес

41' Mats Rots выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Рейндерс Элиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Твенте

37' Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Рейндерс Элиано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Г О О О О О Л - Дрёйф Ферди из команды ПЕК Зволле забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ларс Уннерсталль прыгнул не в ту сторону.

33' После проверки VAR судья не изменил решения - ПЕК Зволле пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПЕК Зволле

31' Уннерсталл Ларс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Регер Юри получил травму и заменен. Матиас Кьело выходит на поле.

29' Удар от ворот произведет Твенте

28' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

28' Матч возобновлен

27' Бренет Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Ван Хинтум Барт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Ох, нехорошо это выглядит. Регер Юри получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Матч возобновлен

25' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Садилек Михал наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

18' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

15' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Рейндерс Элиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Проппер Робин из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Манфред Угалде пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

8' Удар от ворот произведет Твенте

8' Бюрместер Зико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Стейн Сем из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля