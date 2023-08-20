Тур: 2. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Гозубуик Сердар
3:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолСадилек Михал
26' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
31' Желтая карточкаУннерсталл Ларс
1:1
33' ПенальтиДрёйф Ферди
35' Желтая карточкаРейндерс Элиано
42' Желтая карточкаЛам Томас
52' Желтая карточкаМеес Хилгерс
53' Желтая карточкаВан Полен Брам
2:1
76' ГолСтейн Сем
3:1
90' Гол в свои воротаСхенделаар Яспер
90' Желтая карточкаКерстен Сэм
90'+8
Ход матча
18'
1:0
26'
31'
33'
1:1
35'
42'
52'
53'
69'
76'
2:1
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
10 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
588 Количество передач 288
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Mats
Rots
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
13
Лам
Томас
10
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Mats RotsЗащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Карссис СэмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
38 Макс Брюнс
-
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Лам ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Duke Verduin
-
-
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
История личных встреч
Твенте
ПЕК Зволле
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.1
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.65
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|1
|Садилек Михал
|1
|0.5
|Проппер Робин
|1
|0.5
|Влап Михел
|1
|0.5
|Стейн Сем
|1
|0.5
|Даан Ротс
|0
|0
|Манфред Угалде
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|1
|0.5
|Дрёйф Ферди
|1 (1)
|0.5
|Керстен Сэм
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Полен Брам
|1
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
0
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1
Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 2:0 Де Графсхап - ПЕК Зволле 0:1 Виллем II - ПЕК Зволле 2:3
Результаты матчей
Твенте
ПЕК Зволле
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Твенте
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|НЕК Неймеген
|Koki Ogawa
|2
|ПСВ
|Вертессен Йорбе
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|2