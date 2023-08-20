Тур: 5. Стадион: Стадион ЛКС. Главный судья: Ласык Петр
0:0
Второй тайм: 57'
0'
17' Желтая карточкаJakub Letniowski
39' Желтая карточкаЛисовски Войцех
41' Желтая карточкаБичахчян Ваан
45' Желтая карточкаГоргон Александр
55' Желтая карточкаГамбоа Жоау
Ход матча
17'
39'
41'
45'
55'
24
Лувеу
Адриен
10
Пируло
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
-
-
-
-
21 Stipe Juric
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Погонь Щецин
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.2
|Рамирес Даниэль
|1 (1)
|0.2
|Piotr Glowacki
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|2
|0.5
|Захович Лука
|1
|0.25
|Бичахчян Ваан
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Letniowski
|3
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Stipe Juric
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
ЛКС Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
2
ЛКС Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Погонь Щецин
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|2 (2)
|Радомьяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|2 (1)
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|3