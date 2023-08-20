Тур: 5. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 10386 Главный судья: Ласык Петр
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаJakub Letniowski
39' Желтая карточкаЛисовски Войцех
41' Желтая карточкаБичахчян Ваан
45' Желтая карточкаГоргон Александр
55' Желтая карточкаГамбоа Жоау
75' Желтая карточкаАрндт Давид
1:0
90' ГолEngjell Hoti
90'+10
Ход матча
17'
39'
41'
45'
55'
71'
75'
90'
1:0
24
Лувеу
Адриен
10
Пируло
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
-
-
-
-
21 Stipe Juric
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Погонь Щецин
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Engjell Hoti
|1
|0.2
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.2
|Рамирес Даниэль
|1 (1)
|0.2
|Piotr Glowacki
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|2
|0.5
|Захович Лука
|1
|0.25
|Бичахчян Ваан
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Letniowski
|3
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Stipe Juric
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
ЛКС Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
2
ЛКС Лодзь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Погонь Щецин
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|2 (2)
|Радомьяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|2 (1)
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|3