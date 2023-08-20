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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Гент
0:2
Первый тайм: 18'
Сент-Трейден
0'
0:1
8' Гол
Койта Абубакари
0:2
13' Гол
Mathias Delorge

Ход матча

8'
0:1
Койта Абубакари
(Mathias Delorge)
13'
0:2
Mathias Delorge
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Сент-Трейден
2.45
4.40
6.30
Все Коэффициенты
1
Нарди
Поль
3
Archie
Brown
4
Ватанабэ
Цуёси
5
Кандусс
Исмаэль
18
Самуаз
Матисс
7
Хон
Хён-Сок
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
19
Фофанан
Малик
20
Орбан
Гифт
21
Шмидт
Дэниел
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
Гент
3-4-1-2
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Гент
Сент-Трейден

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

28 матчей

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ТМК
4:2
ПДА
0:2
К
1:3
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.92
1.73

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.53
0.85

Среднее время на гол

58
106

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.32

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.75
Ватанабэ Цуёси 1 0.25
Орбан Гифт 1 0.25
Хон Хён-Сок 0 0
Кумс Свен 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 1 0.25
Jarne Steuckers 1 0.25
Анану Фредерик 0 0
Mathias Delorge 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юльсагер Эндрю 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 2 0
Годо Бруно 1 0
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Mathias Delorge 1 0
Harry Charsley 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1
Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0
Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Гент
Сент-Трейден

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гент
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
2.
Сент-Трейден
 2:0 4 3 0 1 4 - 1 9
3.
Гент
 0:2 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Андерлехт
 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
6.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Генк
 0:0 4 2 1 1 5 - 1 7
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
10.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Мехелен
 4 1 1 2 5 - 3 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 2 2 4 - 9 2
14.
Стандард
 4 0 1 3 1 - 4 1
15.
Вестерло
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 2:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Гент
 0:2 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Генк
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 0:2 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сент-Трейден
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Гент Кейперс Уго 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Стандард Nathan Ngoy 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Сент-Трейден
2.45
4.40
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 0:2 Сент-Трейден онлайн

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